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Сидорчук - о Баварии: Они же не с автобазы какой-то пришли. В ЛЧ спокойно по 5 забивают

Лига Чемпионов
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Но киевляне постараются порадовать своих болельщиков

Сидорчук - о Баварии: Они же не с автобазы какой-то пришли. В ЛЧ спокойно по 5 забивают

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Хавбек "Динамо" Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Чемпионов с "Баварией".

"Не забиваем в Лиге чемпионов? Вы же видите, как они играют. Они же не с автобазы какой-то пришли. В Лиге чемпионов они спокойно по 5 голов забивают, не проблема для них.

Попробуем порадовать наших болельщиков", - сказал Сидорчук.

Напомним, что матч "Динамо" - "Бавария" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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