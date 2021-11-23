Сидорчук - о Баварии: Они же не с автобазы какой-то пришли. В ЛЧ спокойно по 5 забивают

Хавбек " Динамо " Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Чемпионов с "Баварией".

"Не забиваем в Лиге чемпионов? Вы же видите, как они играют. Они же не с автобазы какой-то пришли. В Лиге чемпионов они спокойно по 5 голов забивают, не проблема для них.

Попробуем порадовать наших болельщиков", - сказал Сидорчук.