Лига Чемпионов
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Сидорчук - о Баварии: Они же не с автобазы какой-то пришли. В ЛЧ спокойно по 5 забивают
Но киевляне постараются порадовать своих болельщиков
fcdynamo.kiev.ua
Хавбек "
"Не забиваем в Лиге чемпионов? Вы же видите, как они играют. Они же не с автобазы какой-то пришли. В Лиге чемпионов они спокойно по 5 голов забивают, не проблема для них.
Попробуем порадовать наших болельщиков", - сказал Сидорчук.
Напомним, что матч "Динамо" - "Бавария" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет
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Источник:Youtube-канал Sport Arena
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