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Сирота, де Пена и Шкурин выйдут в старте Динамо на Баварию
Стартовые составы команд
FC Bayern München
Сегодня киевское Динамо в рамках 5-го тура Лиги чемпионов примет Баварию.
Уже известны стартовые составы команд.
Динамо: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, де Пена, Шкурин
Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Кулач, Антюх
Бавария: Нойер, Павар, Горецка, Левандовски, Сане, Коман, Дэвис, Люка Эрнандес, Куасси, Толиссо, Мюллер.
Запасные: Ульрайх, Фрюхтль, Ричардс, Сарр, Рока, Тильманн
Напомним, что матч "Динамо" - "Бавария" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет
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