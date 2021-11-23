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Сирота, де Пена и Шкурин выйдут в старте Динамо на Баварию

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Стартовые составы команд

Сирота, де Пена и Шкурин выйдут в старте Динамо на Баварию

FC Bayern München

Новина українською

Сегодня киевское Динамо в рамках 5-го тура Лиги чемпионов примет Баварию.

Уже известны стартовые составы команд.

Динамо: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, де Пена, Шкурин

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Кулач, Антюх

Бавария: Нойер, Павар, Горецка, Левандовски, Сане, Коман, Дэвис, Люка Эрнандес, Куасси, Толиссо, Мюллер.

Запасные: Ульрайх, Фрюхтль, Ричардс, Сарр, Рока, Тильманн

Напомним, что матч "Динамо" - "Бавария" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (15)
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NORDOS
23.11.2021 в 19:43
за Динамо!
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0
0
oleg dynamo (львівська)
23.11.2021 в 19:20
чому нема Тимчика навіть в запасі? хто знає чому?
Ответить
0
0
schabay (Краснодон)
23.11.2021 в 19:29
косо глянул на Михайловича а он это не ...(версия)
Ответить
0
0
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anоnimus (Київ)
23.11.2021 в 18:58
Прочитавши склад Динамо мені стало страшно за Баварію, сьогодні її навчать грати в футбол
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+6
-9
grasshopper1 (Харьков)
23.11.2021 в 18:55
Мне страшно просто от того, что я прочитал состав Баварии.
Ответить
+6
-4
аалекс ( Крым)
23.11.2021 в 20:12
За Баварию страшно?) У них же четверо из основы с короной.
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
23.11.2021 в 18:52
Де Пена це дно,хвидкості немає,техніки теж
Ответить
+6
-3
Lion Killer (Львів)
23.11.2021 в 19:02
тож не розумію, шо він в Дк робить і за шо його тримають
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+2
-3
ZSTV1223 (Черкаси)
23.11.2021 в 18:52
Тактика називається: Та вже пох хто вийде і де буде бігати, все проcрано давно.
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+1
-6
avatar
uа-football-2021 (Київ)
23.11.2021 в 18:43
Ох, ось це сьогодні Дрищанку на воротах звгалтують...
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+4
-11
avatar
дід Сашко
23.11.2021 в 18:50
Людина яка перекручує прізвища-або несповна розуму,або просто невихований молокосос.
Ответить
+11
-3
Alex-696 (Немирів)
23.11.2021 в 18:52
Скоріше за все - і те, і інше.
+8
-2
Рівнянин (Рівне)
23.11.2021 в 19:20
Кажуть,що ера індіго наступає,але судячи з подібних дописів,ера суцільних дебілоїдних МОЛОКОНАСОСІВ.
+2
0
oleg.m.3972 (Харьков)
23.11.2021 в 19:39
Почитай что пишут динамоботы, когда говорят о Шахтёре, его игроках и руководстве... Так и хочется тебя процитировать - они все несповна розуму,або просто невиховани молокососи.
+3
0
volnov.vitia
23.11.2021 в 19:44
Ты не понимаешь, это ДРУГОЕ.
+2
0


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