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Решко: Не удивлюсь, если Динамо сыграет вничью с Баварией

Лига Чемпионов
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Довольно оптимистический прогноз

Решко: Не удивлюсь, если Динамо сыграет вничью с Баварией

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Экс-защитник киевлян Стефан Решко высказался о шансах "Динамо" в сегодняшнем противостоянии с "Баварией".

"Будем реалистами: "Бавария" и "Динамо" сейчас это команды разного уровня. Я в курсе, что несколько ведущих игроков мюнхенцев сегодня будут отсутствовать, однако и без них там хватает "звезд". Вот почему для киевлян каждый матч с "Баварией" это, прежде всего, ценный опыт. Именно в таких противостояниях и убеждаешься чего ты стоишь на самом деле.

Конечно, "Бавария" - фаворит, но я не собираюсь утверждать, что динамовцы — обречены. У киевлян - грамотный тренер, есть квалифицированные исполнители, которые в трудную минуту могут взять игру на себя.

Поэтому если сегодня будет зафиксирована ничья, то я не удивлюсь. Тем более, что это очко очень пригодится в борьбе за путевку в еврокубковую весну", - сказал Решко.

Напомним, что матч "Динамо" - "Бавария" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Стефан Решко Динамо (Киев)
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