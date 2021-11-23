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Матч Динамо - Бавария пройдет под аккомпанемент первого киевского снега - ФОТО

Лига Чемпионов
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Шайбу, шайбу!

Матч Динамо - Бавария пройдет под аккомпанемент первого киевского снега - ФОТО

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Сегодня в 19:45 киевское Динамо в матче 5-го тура Лиги чемпионов сыграет с Баварией.

Поединок пройдет на фоне первого снега, который начал идти в Киеве за пару часов до матча.

Работники стадиона стараются убрать снежный покров, однако снег не перестаёт идти.

Кому на руку будет такая погода, увидим уже скоро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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