Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Динамо - Бавария был приостановлен после прорыва на поле стрикера - ВИДЕО
Начали весело
Александр Приходько - UA-Футбол
Киевское Динамо под аккомпанемент сильного снегопада проводит
Команды сыграли всего пару минут, как поединок уже был остановлен.
На поле прорвался стрикер – кто-то из болельщиков киевлян с голым торсом.
Впрочем, стюарды отловили его довольно быстро, после чего матч продолжился.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Юношеская лига УЕФА. Динамо снова обыгрывает Баварию — Видео
- Динамо – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов, 23.11.2021
- Сульшер не был главной проблемой МЮ. Ничего не изменится, пока клуб будет в руках дилетантов
- Без Патрика и Исмаили, но с Коноплянкой. Шахтер объявил заявку на Интер
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Как живет и сколько зарабатывает Шевченко в Италии - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...