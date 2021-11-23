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Матч Динамо - Бавария был приостановлен после прорыва на поле стрикера - ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Начали весело

Матч Динамо - Бавария был приостановлен после прорыва на поле стрикера - ВИДЕО

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Киевское Динамо под аккомпанемент сильного снегопада проводит матч 5-го тура Лиги чемпионов против Баварии.

Команды сыграли всего пару минут, как поединок уже был остановлен.

На поле прорвался стрикер – кто-то из болельщиков киевлян с голым торсом.

Впрочем, стюарды отловили его довольно быстро, после чего матч продолжился.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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