Матч Динамо - Бавария был приостановлен после прорыва на поле стрикера - ВИДЕО

Киевское Динамо под аккомпанемент сильного снегопада проводит матч 5-го тура Лиги чемпионов против Баварии .

Команды сыграли всего пару минут, как поединок уже был остановлен.

На поле прорвался стрикер – кто-то из болельщиков киевлян с голым торсом.

Впрочем, стюарды отловили его довольно быстро, после чего матч продолжился.