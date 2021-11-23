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0:2. Коман закрутил в девятку и удвоил преимущество Баварии над Динамо – Видео
И второй в раздевалку
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Бавария" забивает второй гол в гостях против "Динамо Киев" в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. Кингсли Коман закрутил в дальнюю от себя девятку.
После передачи на ход от Толиссо, Коман получил мяч, подготовил удар и пробил в левую девятку. Мяч влетел в ворота от штанги – 0:2.
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