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0:2. Коман закрутил в девятку и удвоил преимущество Баварии над Динамо – Видео

Лига Чемпионов
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И второй в раздевалку

0:2. Коман закрутил в девятку и удвоил преимущество Баварии над Динамо – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Бавария" забивает второй гол в гостях против "Динамо Киев" в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. Кингсли Коман закрутил в дальнюю от себя девятку.

После передачи на ход от Толиссо, Коман получил мяч, подготовил удар и пробил в левую девятку. Мяч влетел в ворота от штанги – 0:2.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Кингсли Коман
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