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1:2. Гармаш после отличной атаки отыгрывает один мяч у Баварии – Видео

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Гармаш стал первым украинцем, забившим в этом сезоне ЛЧ

1:2. Гармаш после отличной атаки отыгрывает один мяч у Баварии – Видео

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" отыгрывает один мяч в домашнем противостоянии с "Баварией" в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. Отличился Денис Гармаш.

Гармаш завершает идеальную по геометрии атаку точным ударом в ворота Нойера. Цыганков отдал за спину защитнику, точный удар Дениса – 1:2.

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В статье: Денис Гармаш Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Камонплей
23.11.2021 в 21:36
Відігруватись не поспішають, святкують. Ну і правильно. І так норм.
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