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1:2. Гармаш после отличной атаки отыгрывает один мяч у Баварии – Видео
Гармаш стал первым украинцем, забившим в этом сезоне ЛЧ
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" отыгрывает один мяч в домашнем противостоянии с "Баварией" в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. Отличился Денис Гармаш.
Гармаш завершает идеальную по геометрии атаку точным ударом в ворота Нойера. Цыганков отдал за спину защитнику, точный удар Дениса – 1:2.
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Камонплей
23.11.2021 в 21:36
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