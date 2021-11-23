Лига Чемпионов
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Динамо потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Держались до последнего
фото - Олександр Приходько
Киевское
Таким образом, после 5 туров киевляне набрали 1 очко и чемпион Украины после данного матча окончательно утратил даже математические шансы пробиться в плей-офф турнира.
А вот за 3-е место киевляне еще могут побороться. Для этого нужно, чтобы сегодня Бенфика проиграла Барселоне, ну а киевляне в последнем туре обыграли орлов.
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Комментарии (10)
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