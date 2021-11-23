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Динамо потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Держались до последнего

Динамо потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Киевское Динамо в матче 5-го тура Лиги чемпионов проиграло Баварии 1:2.

Таким образом, после 5 туров киевляне набрали 1 очко и чемпион Украины после данного матча окончательно утратил даже математические шансы пробиться в плей-офф турнира.

А вот за 3-е место киевляне еще могут побороться. Для этого нужно, чтобы сегодня Бенфика проиграла Барселоне, ну а киевляне в последнем туре обыграли орлов.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (10)
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ZSTV1223 (Черкаси)
23.11.2021 в 22:07
Та ладно, а ми тут всі думали що після чотирьох поразок і однієї нічиї можна вийти з групи ліги чемпіонів
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0
-1
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
23.11.2021 в 22:05
Це прикро писати,але у киян шанси на плей-офф були дуже мізерні ше після жеребкування.
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0
-1
Veminal (Киев)
23.11.2021 в 21:59
вратарь Баварии как мог помогал /Динамо - но там по полю ходят такие ТУПЫЕ буратины что все бесполезно
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0
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
23.11.2021 в 21:59
1 мяч в 5 матчах. о каких шансах вообще идет речь.
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
23.11.2021 в 21:53
барселона а ну давай играй блеять
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+3
0
adey (Korosten)
23.11.2021 в 21:47
невозможно потерять то, чего не было.
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+5
-1
ВиктАн
23.11.2021 в 21:47
Второй тайм достойно, чего не скажешь о первом. Кто бы что не говорил, но менталитет у Гармаш форварда. Не понравился только Караваев, слишком трусливо играет.
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+3
0
Дрюон (Одесса)
23.11.2021 в 21:49
Трусливо играет тот, у кого не хватает класса. А это Караваев и есть.
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+4
-1
aleks68
23.11.2021 в 21:56
кто и что мешало забить цыганкову?
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+1
-1
hunter_kiev (Київ)
23.11.2021 в 22:00
Підтримую. Недавно я теж виказав аналогічну думку, мене тут заклювати пробували)
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0
0


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