Динамо потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Киевское Динамо в матче 5-го тура Лиги чемпионов проиграло Баварии 1:2.

Таким образом, после 5 туров киевляне набрали 1 очко и чемпион Украины после данного матча окончательно утратил даже математические шансы пробиться в плей-офф турнира.

А вот за 3-е место киевляне еще могут побороться. Для этого нужно, чтобы сегодня Бенфика проиграла Барселоне, ну а киевляне в последнем туре обыграли орлов.