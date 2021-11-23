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Гармаш: Забил - повезло. Форвардом себя не чувствую
Динамо наконец-то забило, но снова проиграло
fcdynamo.com
Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш в эфире Megogo прокомментировал
– Прервали безголевую серию в Лиге чемпионов.
– Это хоть одно радует, что прервали – забили гол. Но "Бавария" есть "Бавария" – нам было тяжело. Во втором тайме пошли ва-банк, была атаку на атаку. Хорошо, что забили – но проиграли. Очень жаль.
Когда на выезде играли, контратаки не получались. Сейчас их было больше и наши болельщики помогали, мы шли вперед.
"Бавария" уже из группы вышли – они играли более раскрепощенно, плюс снег был непривычным для них. Думаю, они чуть расслабились.
– Ты снова забил.
– Видите, повезло. Забил – хорошо, но не взяли 3 очка – это плохо. Тренер говорил цепляться за мяч и помогать при обороне – защищаться.
– Чувствуешь себя форвардом?
– Честно, нет. Не чувствую. Тренер выпускает, может, что-то видит во мне – что могу зацепиться, отдать, придержать. Мое счастье – играть на поле, и я этому рад.
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