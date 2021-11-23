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Гармаш: Забил - повезло. Форвардом себя не чувствую

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Динамо наконец-то забило, но снова проиграло

Гармаш: Забил - повезло. Форвардом себя не чувствую

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш в эфире Megogo прокомментировал поражение от "Баварии" (1:2) в 5-м туре Лиге чемпионов.

– Прервали безголевую серию в Лиге чемпионов.

– Это хоть одно радует, что прервали – забили гол. Но "Бавария" есть "Бавария" – нам было тяжело. Во втором тайме пошли ва-банк, была атаку на атаку. Хорошо, что забили – но проиграли. Очень жаль.

Когда на выезде играли, контратаки не получались. Сейчас их было больше и наши болельщики помогали, мы шли вперед.

"Бавария" уже из группы вышли – они играли более раскрепощенно, плюс снег был непривычным для них. Думаю, они чуть расслабились.

– Ты снова забил.

– Видите, повезло. Забил – хорошо, но не взяли 3 очка – это плохо. Тренер говорил цепляться за мяч и помогать при обороне – защищаться.

– Чувствуешь себя форвардом?

– Честно, нет. Не чувствую. Тренер выпускает, может, что-то видит во мне – что могу зацепиться, отдать, придержать. Мое счастье – играть на поле, и я этому рад.

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В статье: Денис Гармаш Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
23.11.2021 в 23:36
Да чего уж там форвардом.. И футболистом в принципе - не стоило бы.. Чувствовать.
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vinn (Khmelnitsky)
23.11.2021 в 23:48
Таблетку знов невипив, неосудний?
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.11.2021 в 22:33
Гарне флеш-інтерв'ю, чесне і точне, молодець, Гармаш!
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