Поймал момент. ВИДЕО, как Роналду забил в пятом матче Лиги Чемпионов подряд

"Манчестер Юнайтед" выиграл первый матч без Сульшера на посту главного тренера. Правда, "Вильярреал" держался довольно долго – до 78-й минуты. А тогда свой гол "заработал" Криштиану Роналду. Он дождался ошибки защитника и мгновенно перекинул мяч через голкипера "Желтой субмарины".

Для Роналду это шестой гол в текущей еврокубковой кампании. Он забивал в каждом из четырех предыдущих матчах, а в поединке с "Аталантой" оформил дубль. Эта победа позволила МЮ досрочно выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов.