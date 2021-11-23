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Поймал момент. ВИДЕО, как Роналду забил в пятом матче Лиги Чемпионов подряд
Криштиану не сдается в гонке с Левандовским
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" выиграл первый матч без Сульшера на посту главного тренера. Правда, "Вильярреал" держался довольно долго – до 78-й минуты. А тогда свой гол "заработал" Криштиану Роналду. Он дождался ошибки защитника и мгновенно перекинул мяч через голкипера "Желтой субмарины".
Для Роналду это шестой гол в текущей еврокубковой кампании. Он забивал в каждом из четырех предыдущих матчах, а в поединке с "Аталантой" оформил дубль. Эта победа позволила МЮ досрочно выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
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