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WhoScored: Гармаш - лучший игрок Динамо в матче с Баварией. Караваев и Буяльский - худшие
Оценки за матч
fcdynamo.com
Киевское Динамо в матче 5-го тура Лиги чемпионов
Известный статистический портал WhoScored по итогам матча выставил оценки игрокам.
В составе Динамо лучшим с оценкой 7.4 признан Денис Гармаш, который вышел на замену и забил единственный гол своей команды.
Худшие в составе киевлян – Александр Караваев и Виталий Буяльский – 6.1.
Ну а игроком матча с оценкой 7.8 признан фланговый защитник Баварии Альфонсо Дэвис.
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Источник:WhoScored
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