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WhoScored: Гармаш - лучший игрок Динамо в матче с Баварией. Караваев и Буяльский - худшие

Лига Чемпионов
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WhoScored: Гармаш - лучший игрок Динамо в матче с Баварией. Караваев и Буяльский - худшие

fcdynamo.com

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Киевское Динамо в матче 5-го тура Лиги чемпионов уступило Баварии 1:2.

Известный статистический портал WhoScored по итогам матча выставил оценки игрокам.

В составе Динамо лучшим с оценкой 7.4 признан Денис Гармаш, который вышел на замену и забил единственный гол своей команды.

Худшие в составе киевлян – Александр Караваев и Виталий Буяльский – 6.1.

Ну а игроком матча с оценкой 7.8 признан фланговый защитник Баварии Альфонсо Дэвис.

WhoScored: Гармаш - лучший игрок Динамо в матче с Баварией. Караваев и Буяльский - худшие - изображение 1
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В статье: Денис Гармаш Бавария (Мюнхен) Александр Караваев Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
WhoScored

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