WhoScored: Гармаш - лучший игрок Динамо в матче с Баварией. Караваев и Буяльский - худшие

Киевское Динамо в матче 5-го тура Лиги чемпионов уступило Баварии 1:2 .

Известный статистический портал WhoScored по итогам матча выставил оценки игрокам.

В составе Динамо лучшим с оценкой 7.4 признан Денис Гармаш, который вышел на замену и забил единственный гол своей команды.

Худшие в составе киевлян – Александр Караваев и Виталий Буяльский – 6.1.

Ну а игроком матча с оценкой 7.8 признан фланговый защитник Баварии Альфонсо Дэвис.