  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Луческу: На Буяльском был пенальти. К грандам всегда особое отношение со стороны судей
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: На Буяльском был пенальти. К грандам всегда особое отношение со стороны судей

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Мирча Луческу не отходит от традиций

Луческу: На Буяльском был пенальти. К грандам всегда особое отношение со стороны судей

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после поражения в 5-м туре Лиги чемпионов от "Баварии" (1:2) ответил на вопросы журналистов.

— Насколько важно, что "Динамо" в этой Лиге чемпионов, наконец, забило первый мяч?

— Этот гол мог прийти и раньше. И в двух матчах с "Барселоной", и в матче с "Бенфикой". Но не получилось. В этих поединках была ровная игра, и мы могли добиться в них большего. Ну а в Мюнхене с "Баварией" после того злосчастного пенальти, который нас дестабилизировал, матч был проигран.

Сегодня я попросил ребят сыграть с такой самоотдачей, чтобы после финального свистка они уходили с поля с высоко поднятой головой.

Забитый сегодня гол важен для нас, но, повторюсь, мы могли оформить его раньше.

— Снег сегодня больше помог "Динамо" или помешал?

— Не думаю, что это могло кому-то мешать: мы профессионалы, и должны играть в любую погоду. Но сегодня нам противостоял соперник, который долгие годы доминирует и в Германии, и в Европе, который имеет в своем распоряжении очень хороших игроков. Вы видели, как Левандовски сегодня забил, как он действует на острие на атаки. Не думаю, что поле кому-то мешало, мы должны играть в любую погоду.

— Какие принципиальные отличия в игре своей команды вы увидели сегодня по сравнению с первым матчем против "Баварии"?

— В Мюнхене мы играли хорошо до пенальти, который судья назначил очень легко. Да, и Андриевский допустил ошибку из-за нехватки опыта, а такие соперники, как "Бавария", подобных промахов не прощают. Во втором тайме мы сникли, позволили сопернику больше играть.

Я отбросил все голы, которые мы пропустили в том матче, и взял всё хорошее от нашей игры — в организации обороны, в выбеганиях в контратаки, и показал всё это ребятам при подготовке к сегодняшнему поединку. Сегодня мы мы действовали получше, чем в Мюнхене, играли хорошо. На Буяльском был пенальти: если бы его назначили и мы бы открыли счет, то картина на поле стала бы наверняка другой. Но в целом, сегодня мы сыграли намного увереннее, смелее, чем в Мюнхене.

Большой плюс этих матчей состоит в росте команды. Наши игроки стали более увереннее действовать, более смелее, они почувствовали, что свой талант и работоспособность могут направить на результат. Это радует, что прогресс виден. С "Бенфикой" и "Барселоной" мы играли на равных. А эти команды проигрывали "Баварии" более крупно, чем мы сегодня. К грандам всегда особое отношение со стороны судей, они всегда их защищают. Сегодня в очередной раз в этом можно было убедиться. Считаю, мы не заслуживали поражения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
mafan (Рівне)
23.11.2021 в 23:41
Однозначно!! Баварію на мило футбольної історії. Ой, ні на газ Путіна)) Українці ніколи не будуть в рівних умовах з гітлерюгендівцями. Ми ж не росіяни((((
Ответить
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
23.11.2021 в 23:39
Дед себе не изменяет.
Ответить
0
-1
Governor-General (Odessa)
23.11.2021 в 23:34
"К грандам всегда особое отношение со стороны судей" Да, мы знаем. У нас в чемпионате Динамо тоже подсуживают.
Ответить
+2
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 23:26
Что ты сделал с Супрягой???? Он опять плачет в подушку!!!
Ответить
+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
23.11.2021 в 23:38
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...