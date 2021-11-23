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Нагельсманн: С Цыганковым пришлось сложно — он интересный футболист
Итог матча Динамо - Бавария от наставника мюнхенцев
FC Bayern München
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн после
— Что вы подумали в тот момент, когда Нойер не попал по мячу и тот затем угодил в штангу ворот вашей команды?
— А что я мог подумать? (Смеется). Я увидел, что мяч почти попал в ворота. Очень небезопасно играть так назад.
— Сложно ли было играть в таких погодных условиях, да еще на поле соперника?
— Да, поначалу нам не хватало уверенности — было очень много снега. Плюс, выездной матч, плюс нехватка игроков. Не лучшие для нас условия, и матч, в итоге, оказался для нас очень непростым.
— Говорят, что вы на каждый матч готовите пять тактических схем. Сегодня все они пригодились?
— Есть много причин, почему играем разными тактическими планами. Мы готовимся к каждому сопернику отдельно, стараемся наилучшим образом подстроиться под стиль его игры.
Сегодня в первом тайме было всё хорошо. Потом пришлось перестроиться, поскольку Эрнадес нуждался в замене. Но в целом, считаю, выбранные нами тактические решения на сегодняшний матч были правильными.
Первые 10 минут матча нам было сложно войти в игру, но потом стало попроще. Правда, с Цыганковым пришлось сложно — он интересный футболист. Нам следовало лучше играть с мячом, и не опускаться так низко. Надо признать, что у "Динамо" было достаточно голевых шансов. Впрочем, и мы могли сделать счет 3:0.
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