  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Нагельсманн: С Цыганковым пришлось сложно — он интересный футболист
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нагельсманн: С Цыганковым пришлось сложно — он интересный футболист

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Итог матча Динамо - Бавария от наставника мюнхенцев

Нагельсманн: С Цыганковым пришлось сложно — он интересный футболист

FC Bayern München

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн после победы в 5-м туре Лиги чемпионов над "Динамо" (2:1) ответил на вопросы журналистов.

— Что вы подумали в тот момент, когда Нойер не попал по мячу и тот затем угодил в штангу ворот вашей команды?

— А что я мог подумать? (Смеется). Я увидел, что мяч почти попал в ворота. Очень небезопасно играть так назад.

— Сложно ли было играть в таких погодных условиях, да еще на поле соперника?

— Да, поначалу нам не хватало уверенности — было очень много снега. Плюс, выездной матч, плюс нехватка игроков. Не лучшие для нас условия, и матч, в итоге, оказался для нас очень непростым.

— Говорят, что вы на каждый матч готовите пять тактических схем. Сегодня все они пригодились?

— Есть много причин, почему играем разными тактическими планами. Мы готовимся к каждому сопернику отдельно, стараемся наилучшим образом подстроиться под стиль его игры.

Сегодня в первом тайме было всё хорошо. Потом пришлось перестроиться, поскольку Эрнадес нуждался в замене. Но в целом, считаю, выбранные нами тактические решения на сегодняшний матч были правильными.

Первые 10 минут матча нам было сложно войти в игру, но потом стало попроще. Правда, с Цыганковым пришлось сложно — он интересный футболист. Нам следовало лучше играть с мячом, и не опускаться так низко. Надо признать, что у "Динамо" было достаточно голевых шансов. Впрочем, и мы могли сделать счет 3:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ДобрийВечір (Трип’ять)
23.11.2021 в 23:23
І це він ще три роки як «деградує»…
Ответить
0
-1
Lion Killer (Львів)
23.11.2021 в 23:27
ви в сьоднішній конкретній грі побачили деградацію?)
Ответить
0
0
ДобрийВечір (Трип’ять)
23.11.2021 в 23:34
Так всі так кажуть, чи вони брешуть?
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...