Нагельсманн: С Цыганковым пришлось сложно — он интересный футболист

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн после победы в 5-м туре Лиги чемпионов над "Динамо" (2:1) ответил на вопросы журналистов.

— Что вы подумали в тот момент, когда Нойер не попал по мячу и тот затем угодил в штангу ворот вашей команды?

— А что я мог подумать? (Смеется). Я увидел, что мяч почти попал в ворота. Очень небезопасно играть так назад.

— Сложно ли было играть в таких погодных условиях, да еще на поле соперника?

— Да, поначалу нам не хватало уверенности — было очень много снега. Плюс, выездной матч, плюс нехватка игроков. Не лучшие для нас условия, и матч, в итоге, оказался для нас очень непростым.

— Говорят, что вы на каждый матч готовите пять тактических схем. Сегодня все они пригодились?

— Есть много причин, почему играем разными тактическими планами. Мы готовимся к каждому сопернику отдельно, стараемся наилучшим образом подстроиться под стиль его игры.

Сегодня в первом тайме было всё хорошо. Потом пришлось перестроиться, поскольку Эрнадес нуждался в замене. Но в целом, считаю, выбранные нами тактические решения на сегодняшний матч были правильными.

Первые 10 минут матча нам было сложно войти в игру, но потом стало попроще. Правда, с Цыганковым пришлось сложно — он интересный футболист. Нам следовало лучше играть с мячом, и не опускаться так низко. Надо признать, что у "Динамо" было достаточно голевых шансов. Впрочем, и мы могли сделать счет 3:0.