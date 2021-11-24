Шкурин: Перед матчем с Баварией тренер ставил задачу забить и победить

Форвард " Динамо " Илья Шкурин рассказал о задачах, которые ставились перед командой на матч ЛЧ с "Баварией" (1:2) тренерским штабом.

"Тренер поставил нам задачу забить и победить в сегодняшней игре. Это была наша общая задача. А я, к тому же, должен был принести как можно больше пользы команде", - сказал Шкурин.