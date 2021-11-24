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Шкурин: Перед матчем с Баварией тренер ставил задачу забить и победить
Забили, но снова проиграли
fcdynamo.kiev.ua
Форвард "
"Тренер поставил нам задачу забить и победить в сегодняшней игре. Это была наша общая задача. А я, к тому же, должен был принести как можно больше пользы команде", - сказал Шкурин.
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Источник:Офіційний сайт Динамо
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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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aleks68
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