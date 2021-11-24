  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шкурин: Перед матчем с Баварией тренер ставил задачу забить и победить
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шкурин: Перед матчем с Баварией тренер ставил задачу забить и победить

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Забили, но снова проиграли

Шкурин: Перед матчем с Баварией тренер ставил задачу забить и победить

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Форвард "Динамо" Илья Шкурин рассказал о задачах, которые ставились перед командой на матч ЛЧ с "Баварией" (1:2) тренерским штабом.

"Тренер поставил нам задачу забить и победить в сегодняшней игре. Это была наша общая задача. А я, к тому же, должен был принести как можно больше пользы команде", - сказал Шкурин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Илья Шкурин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
24.11.2021 в 01:31
А Шева забивал. Осталось только вспоминать...
Ответить
0
0
aleks68
24.11.2021 в 00:52
зачем его брали в динамо???
Ответить
+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
24.11.2021 в 00:22
Да, ты приносил много пользы, когда не мог отдать ближнему пас на 2 метры. Как он вообще играет на таком уровне. Это тоже самое что Дентиньо в Шахтёре был...
Ответить
+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.11.2021 в 00:20
То вы не справились с задачей!!!
Ответить
+2
-1
emart57 (Киев)
24.11.2021 в 00:19
Пора уже.
Ответить
+2
0
emart57 (Киев)
24.11.2021 в 00:18
Пора уже.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...