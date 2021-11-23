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Суркис: Если попадем в следующем сезоне в ЛЧ, то уже не будем там смотреться как мальчики для битья

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Президенту Динамо игра с Баварией понравилась

Суркис: Если попадем в следующем сезоне в ЛЧ, то уже не будем там смотреться как мальчики для битья

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире канала Бомбардир прокомментировал поражение от "Баварии" (1:2) в Лиге чемпионов.

– Считаю, что мы выглядели достойно. Критиковать команду не за что, кроме результата. Но определенные факторы, которые вмешиваются в футбол, помогают сильнейшим. Если такие пенальти не давать, как в первом тайме, то я не понимаю, какие надо давать. Отбили пол голеностопа Буяльскому.

В принципе играли хорошо, достойно выглядели, нет только результата. В футболе хорошая игра забывается, а результат остается в статистике.

Нам есть куда расти, прогрессировать. Надеюсь, что это неоценимый опыт для нашей команды. Если мы, дай бог, попадем в следующем сезоне в Лигу чемпионов, то уже не будем смотреться там как мальчики для битья.

– Вас не удивляет, что даже с ВАР такие пенальти не ставятся?

– Я внимательно посмотрел повтор и не понимаю, почему судья даже не попытался подойти к монитору и посмотреть.

Игра "Динамо"? Мы физически очень хорошо готовы, и тактически Мистер подготовил – были изучены сильные и слабые стороны "Баварии". Мы создали столько, сколько за всю Лигу чемпионов – за эту и прошлую.

Доволен сегодня игрой, надеюсь, что придут и победы.

– Левандовски получит "Золотой мяч"?

– Думаю, это один из сильнейших в мире сегодня. Он показывает выдающуюся игру.

– Думаю, будь он у вас сегодня, "Динамо" бы точно не проиграло.

– 100%.

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В статье: Игорь Суркис Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (21)
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сиси кейтч (Херсон)
24.11.2021 в 01:33
одно и тоже каждый год поет ты писдобол игореня
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0
0
dalexx (Украина)
24.11.2021 в 00:42
Надо покупать классных игроков. А не мечтать что эти дятлы научатся. Ничего с них не выйдет!
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
24.11.2021 в 00:42
клоун. он такое и в августе говорил. точно такие же слова
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.11.2021 в 00:22
Юморной)
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+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
24.11.2021 в 00:14
Глупый этот Суркис, совсем не умный.
Ответить
+4
-2
aleks68
24.11.2021 в 00:14
весной сурок обещал всех порвать и выстрелить в еврокубках.
Ответить
+3
-2
avatar
c99baf (Харьков)
24.11.2021 в 00:14
Если мы, дай бог, попадем в следующем сезоне в Лигу чемпионов"- вот они ключевые слова
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.11.2021 в 00:21
Если!
Ответить
+1
-1
Acsakal (Kharkiv)
24.11.2021 в 00:22
Мені лише здається, що минулого сезону він говорив те саме про наступний, тобто цей сезон?
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+2
-1
Vantala (Kharkiv)
24.11.2021 в 00:13
И что же изменится через год? Ты Лучу гривен 200 таки выделишь на трансферы?
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+2
-2
belarus_1978 (Киев)
24.11.2021 в 00:08
а что поменяется?
Ответить
+3
-2
George_D (Харьков)
24.11.2021 в 00:12
Супрягу продадут!
Ответить
+2
-1
Камонплей
24.11.2021 в 00:20
підсиляться всім складом фармоморця, ну і уведуть умовного Тілля у ворскли за традицією. Буде грати під Кулачем.
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+1
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
24.11.2021 в 00:05
А да туда ещё надо попасть
Ответить
+2
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
24.11.2021 в 00:05
Ну да Супряга и Шкурин станут лучшими бомбардира и ЛЧ в следующем сезоне))
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+3
-2
vorofan (Житомир)
24.11.2021 в 00:05
Он о вправду идиет
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+4
-2
Камонплей
23.11.2021 в 23:57
які ідіоти в нього кожен рік беруть однакове інтерв'ю якщо він з року в рік каже те саме? проблема сурнамо в тому, що "слєдующій сєзон" ніколи не настає. завжди доводиться грати в поточному.
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+6
-2
George_D (Харьков)
24.11.2021 в 00:01
Прям день (год) Сурка. В прямом и в переносном смыслах :)))))
Ответить
+6
-2
сиси кейтч (Херсон)
24.11.2021 в 01:34
это точно бро
0
0
NikosFutboloidos (Chop)
23.11.2021 в 23:57
На....й ви там потрібні
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+4
-3
Djarik87 (Киевская область)
23.11.2021 в 23:54
Пхахахаха..
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+5
-2


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