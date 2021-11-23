Суркис: Если попадем в следующем сезоне в ЛЧ, то уже не будем там смотреться как мальчики для битья

Президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире канала Бомбардир прокомментировал поражение от "Баварии" (1:2) в Лиге чемпионов .

– Считаю, что мы выглядели достойно. Критиковать команду не за что, кроме результата. Но определенные факторы, которые вмешиваются в футбол, помогают сильнейшим. Если такие пенальти не давать, как в первом тайме, то я не понимаю, какие надо давать. Отбили пол голеностопа Буяльскому.

В принципе играли хорошо, достойно выглядели, нет только результата. В футболе хорошая игра забывается, а результат остается в статистике.

Нам есть куда расти, прогрессировать. Надеюсь, что это неоценимый опыт для нашей команды. Если мы, дай бог, попадем в следующем сезоне в Лигу чемпионов, то уже не будем смотреться там как мальчики для битья.

– Вас не удивляет, что даже с ВАР такие пенальти не ставятся?

– Я внимательно посмотрел повтор и не понимаю, почему судья даже не попытался подойти к монитору и посмотреть.

Игра "Динамо"? Мы физически очень хорошо готовы, и тактически Мистер подготовил – были изучены сильные и слабые стороны "Баварии". Мы создали столько, сколько за всю Лигу чемпионов – за эту и прошлую.

Доволен сегодня игрой, надеюсь, что придут и победы.

– Левандовски получит "Золотой мяч"?

– Думаю, это один из сильнейших в мире сегодня. Он показывает выдающуюся игру.

– Думаю, будь он у вас сегодня, "Динамо" бы точно не проиграло.

– 100%.