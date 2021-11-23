  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Останутся четвертыми. Динамо после 5 туров ЛЧ потеряло шансы зацепиться за Лигу Европы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Останутся четвертыми. Динамо после 5 туров ЛЧ потеряло шансы зацепиться за Лигу Европы

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Ограничились осенней частью еврокубков

Останутся четвертыми. Динамо после 5 туров ЛЧ потеряло шансы зацепиться за Лигу Европы

instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Новина українською

Во вторник, 23 ноября в Лиге чемпионов состоялись матчи 5-го тура.

В группе E в матче раннего слота Динамо в Киеве проиграло Баварии 1:2. А в вечернем поединке Барселона и Бенфика расписали нулевую ничью.

Таким образом, Динамо осталось на последнем месте в группе и уже не сможет подняться выше, так как Бенфика увеличила отрыв до 4 очков.

А это означает, что киевляне прекращают свой европоход и весной не смогут сыграть даже в Лиге Европы.

Отметим, что Бавария досрочно заняла первое место в группе, а в последнем туре за последнюю путевку в ЛЧ будут бороться Бенфика и Барселона.

Бенфика дома примет Динамо, а Барселона отправится на выезд к Баварии.

Останутся четвертыми. Динамо после 5 туров ЛЧ потеряло шансы зацепиться за Лигу Европы - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Барселона Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (17)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dalexx (Украина)
24.11.2021 в 00:38
Позорники! Половина игроков совершенно левые, их уровень Черноморец Одесса
Ответить
+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
24.11.2021 в 00:29
Вся надежда на Зарю, как бы смешно не звучало
Ответить
+2
0
Cerega15 (Kherson)
24.11.2021 в 00:16
Ну что же, в следующем матче Динамо может отправить Берселону в Лигу Европы.
Ответить
+2
-1
Зритель (Харьков)
24.11.2021 в 00:49
Для этого даже не обязательно ехать в Лиссабон.
Ответить
0
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
24.11.2021 в 00:11
Нічого страшного не трапілося.Опиту набралися на другий рік виграють ЛЧ.
Ответить
+4
-3
Po4eson (Одесса)
24.11.2021 в 00:12
Финал минимум
Ответить
+3
-2
aleks68
24.11.2021 в 00:48
веришь в сказки?
Ответить
0
0
сиси кейтч (Херсон)
24.11.2021 в 01:31
додик они каждый год опыта набираються
Ответить
0
0
Po4eson (Одесса)
24.11.2021 в 00:11
Второе место будет за Бенфикой
Ответить
+2
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
24.11.2021 в 00:10
Бомжи завтра из группы с шерифом вылетят - вот где ржака
Ответить
+1
-5
George_D (Харьков)
24.11.2021 в 00:16
Та куда ни плюнь - везде сплошная ржака. Тока ржут с нас.
Ответить
+1
-1
aleks68
24.11.2021 в 00:49
поржи для начала со своего .....динамо чмо дырявое.
Ответить
+1
0
belarus_1978 (Киев)
24.11.2021 в 00:07
ожидаемо, чуда не произошло.
Ответить
+1
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
24.11.2021 в 00:00
надо хорошо продать игру Бенфики --заработать бабки
Ответить
+1
-6
Mexxxxx (Просяная)
24.11.2021 в 00:05
Та лучше порвать Бенфику и заработать бабки от Барселоны. Хотя понятно, проиграть легче и привычнее
Ответить
+2
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
24.11.2021 в 00:09
Загубко, ты опять стекломоя перебрал?
Ответить
+3
-1
aleks68
24.11.2021 в 00:50
упейся с горя чучело
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...