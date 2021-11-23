Останутся четвертыми. Динамо после 5 туров ЛЧ потеряло шансы зацепиться за Лигу Европы

Во вторник, 23 ноября в Лиге чемпионов состоялись матчи 5-го тура.

В группе E в матче раннего слота Динамо в Киеве проиграло Баварии 1:2. А в вечернем поединке Барселона и Бенфика расписали нулевую ничью.

Таким образом, Динамо осталось на последнем месте в группе и уже не сможет подняться выше, так как Бенфика увеличила отрыв до 4 очков.

А это означает, что киевляне прекращают свой европоход и весной не смогут сыграть даже в Лиге Европы.

Отметим, что Бавария досрочно заняла первое место в группе, а в последнем туре за последнюю путевку в ЛЧ будут бороться Бенфика и Барселона.

Бенфика дома примет Динамо, а Барселона отправится на выезд к Баварии.