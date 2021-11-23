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Останутся четвертыми. Динамо после 5 туров ЛЧ потеряло шансы зацепиться за Лигу Европы
Ограничились осенней частью еврокубков
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Во вторник, 23 ноября в
В группе E в матче раннего слота Динамо в Киеве проиграло Баварии 1:2. А в вечернем поединке Барселона и Бенфика расписали нулевую ничью.
Таким образом, Динамо осталось на последнем месте в группе и уже не сможет подняться выше, так как Бенфика увеличила отрыв до 4 очков.
А это означает, что киевляне прекращают свой европоход и весной не смогут сыграть даже в Лиге Европы.
Отметим, что Бавария досрочно заняла первое место в группе, а в последнем туре за последнюю путевку в ЛЧ будут бороться Бенфика и Барселона.
Бенфика дома примет Динамо, а Барселона отправится на выезд к Баварии.
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