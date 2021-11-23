  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Барселона - Бенфика 0:0. Не забил де Йонг, а в пролете Динамо
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Барселона - Бенфика 0:0. Не забил де Йонг, а в пролете Динамо

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Судьба второго места решится в последнем туре

ЛЧ. Барселона - Бенфика 0:0. Не забил де Йонг, а в пролете Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Надо отдать Хави должное - если в первом круге "Барса" по делу была разгромлена "Бенфикой" (0:3), то сегодня каталонцы были ближе к победе.

Почему не выиграли? А вы форварда у них видели? Его нет. В атаку вышли юнцы Демир, Гави и Нико Гонсалес, у которых еще нет голов на взрослом уровне. Ну а Депай просто не в форме, что доказал по ходу матча десяток раз.

Впрочем, даже такая "Барса" выглядела вполне симпатично. Демир и Гави заставили Влаходимоса понервничать на старте; опасен был и удар Альбы в ближний.

"Бенфика" спала полчаса, но когда проснулась - стало очень опасно. Яремчук, не впечатливший от слова совсем, бил в упор после углового, но попал прямо в тер Штегена. Еще через минуту Отаменди забил красавец-гол от перекладины, но судьи углядели выход мяча за лицевую в ходе атаки.

"Барса" и здесь ответила - Демир исполнил с левой в лучших традициях Месси, но попал в каркас ворот.

Живой, душевный футбол, приятный для просмотра - то, чего так не хватало в эпоху безвременья имени Сетьена-Кумана. "Барса" Хави еще ошибается, но уже готова бороться и бегать 90 минут - конечно, это победа.

А вот по счету победить сегодня "Кулес" не удалось - не наиграли. Во втором тайме игру здорово усилил со скамейки Усман Дембеле. Его навес на Френки де Йонга был в порядке, но и Влаходимос сыграл выше всех похвал. Сеферович, впрочем, имел еще более явную возможность в добавленное время, но промахнулся по пустым воротам!

Итоговые нули означают, что "Динамо" прощается с еврокубками - никаких шансов покинуть последнее место в группе у него, увы, не осталось. Ну а второе место, дающее право сыграть в плей-офф ЛЧ, будет разыграно в последнем, 6-м туре, где "Барса" поедет в Мюнхен, а "Бенфика" примет Киев. После 5 туров "Кулес" опережают "Орлов" лишь на 2 очка.

ЛЧ. Группа E. 5-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Бенфика" - 0:0

"Барселона": тер Штеген - Араухо (Эрик Гарсия, 86), Пике, Ленгле (Дест, 86) - Демир (Дембеле, 66), Бускетс, де Йонг, Альба - Нико Гонсалес, Депай, Гави

"Бенфика": Влаходимос - Алмейда, Отаменди, Вертонген - Жилберто, Вайгль, Жоау Мариу (Таарабт, 59), Гримальдо (Сеферович, 81) - Рафа Силва (Ласаро, 70), Яремчук (Нуньес, 59), Эвертон (Пицци, 70)

Предупреждения: Пике, 49 - Гримальдо, 35, Жоау Мариу, 49, Влаходимос, 90+1, Таарабт, 90+4

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (75)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
24.11.2021 в 00:40
Эх, Демир, Демир... А мог бы стать героем.. Не повезло. Миллиметры блъ...
Ответить
+1
0
avatar
NORDOS
24.11.2021 в 01:05
Дро, а де твій друх "американець"?невже такий "високоповажний" вболівальник зі стажем пропустив матчі Динамо та барси? я розумію там якийсь ярік-х@ярік, який просто балується поміж вечерями, але ж це алєкс
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
24.11.2021 в 00:26
еще один гвоздь в мрачную могилу легенды о барсцелоне как о суперклюбе
Ответить
+2
-4
Dimka26 (Чернигов)
24.11.2021 в 00:21
нужно экспертное мнение Дариана. почему так все случилось
Ответить
+2
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.11.2021 в 00:25
Потому что автор статьи промадридский, да и вообще, турнир промадридский, как тут победишь-то. Перес, Тебас, Франко и Сантьяго Бернабеу не дремлют, проплатили все
Ответить
+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.11.2021 в 00:19
Ракицкий.
Ответить
+1
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
24.11.2021 в 00:15
Поганий результат для Барселони, але якщо взяти до уваги, що могли пропустити вкінці матчу, то ладно… По крайні мірі є хоч теоретичні шанси на вихід з групи. Вони мізерні, бо німці завжди підходять професійно до своєї справи, тому сподіватись на другий склад в останньому матчі, чи на розслабон точно не приходиться… Щодо гри – краще в захисті, ніж з Еспаньйолом (кінцівку не берем до уваги, там всі вперед пішли). Гірше в нападі, правда захист Бенфіки відіграв злагоджено і в більшості моментів надійно. Чи могли забити? – Так, могли, моменти були хороші! Якщо в першому таймі Депай був помітним, то в другому загубився. В Дембеле бажання перевищують можливості, надто довго травмованим був, до оптимальних кондицій ой як далеко ще. Гаві гірше, ніж в попередньому матчі… Дуже здивували заміни Хаві, чому крім француза нікого не випускав для підсилення атаки для мене залишається загадкою...
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
24.11.2021 в 00:14
Сегодня Барселона проиграла весну в Лиге Чемпионов. Барселона и Лига Европы - это даже звучит странновато, как тюлень и Африка. Но это если отталкиваться от имени клуба и истории. А если от сегодняшних реалий, то оно и к лучшему. Шанс для юнцов Барсы взрослеть в лиге Европы. А то бы их в плей офф ЛЧ (учитывая, что Барса вышла бы со второго места) просто уничтожил бы условный Челси или другой победитель группы. Сама игра от Барселоны была, с огрехами, с косяками, но была игра. А недавно не было и её.
Ответить
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.11.2021 в 00:20
Так-то оно так, но 1/8 ЛЧ - это 10 лямов призовых, а победа в ЛЕ, которую еще добыть надо - 3 ляма. Сейчас эти деньги Барселоне ой как не повредят. Да и вообще, раз скатившись в ЛЕ, можно там остаться надолго, Милан не даст соврать. Молодежь наиграть и чемпионата Испании хватит, тем более что в ЛЕ все равно победу потребуют фанаты, где уж там эксперименты ставить.
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
24.11.2021 в 00:34
Про лямы я знаю - они несравнимы. Вот почему кое-кто, когда-то так бешено и цеплялся за ЛЧ (Вы меня поняли, надеюсь). Это те, которые сегодня остались с голой попкой. А завтра останутся и вторые, и с тем же самым. Потому что королевские подарки шерифу могут себе позволить короли, но не кроты. Да, можно скатиться и остаться там надолго. Что касается фанатов Барсы - думаю, они плюются и на лигу Европы вообще не пойдут (в своем большинстве). Ибо так фанат устроен. Взять хотя бы не совсем светлой памяти Дарика - слинял пацан, ему уже не интересно. А вот болельщики их (не буду перечислять, они почти все и сегодня здесь) остались. Так и стадионные болельщики - настоящие будут ходить. Но они понимают, что ЛЕ тоже не выиграть одним наскоком.
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.11.2021 в 00:38
Ну если бы Реал скатился в ЛЕ, я бы тоже злился и смотрел бы от силы финал. Не уровень это, ни Реала, ни Барселоны. Но есть разница между падением туда из-за расхлябанности футболистов, или из-за строительства новой команды. Так что да, настоящие болельщики поймут.
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
24.11.2021 в 00:31
Да Вадим, всё верно, этим неопытным пацанам лучше в ЛЕ бодаться. И насчёт игры тоже верно, игра была. Надежда есть. Уже виден небольшой свет в конце тунеля...
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
24.11.2021 в 00:40
Время - деньги. Денег в Барсе мало. Но время есть (если есть терпение). Пацаны подрастут, может какие инвесторы нормальные подойдут. Только не такие, как Глейзеры в МЮ. (Эти американские евро-масоны, дьявол бы их побрал и прибрал) Даже шейхи лучше. Хотя тоже хорошего мало.
0
0
avatar
NORDOS
24.11.2021 в 00:49
metall5291, клоуд ос туум інфіделібус
0
-1
Wertu098 (бамбас )
24.11.2021 в 00:13
Надеюсь Динамо сольёт Бенфике,чтоб эта сраная путалона в ЛЕ попала!
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
24.11.2021 в 00:13
там Бавария не позволит даже резервом
Ответить
+1
-1
avatar
NORDOS
24.11.2021 в 00:11
давайте в наступному матчі барси в лч проведемо її в останню путь Лігою Європи по-баварськи з рахунком хоча б 5:0Баварія, розтопчіть чавку
Ответить
+1
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
24.11.2021 в 00:07
Прийдеться Барсі лигу європи вигравати...
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.11.2021 в 00:06
А Шахтер выиграет два матча, но Интер с Реалом в ничью катнут и попадут всех рвать в ЛЕ!!!
Ответить
+1
-1
Wertu098 (бамбас )
24.11.2021 в 00:07
пхахаха,чмохтьор только арендуполь может рвать
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.11.2021 в 00:09
Посмотрите! И лопните от злости!
+1
-1
Wertu098 (бамбас )
24.11.2021 в 00:12
На что смотреть ,как даунецких не будет видно на сайте после позора)))
+1
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.11.2021 в 00:13
Впервые в истории еврокубков сразу 2 команды из группы упадут в ЛЕ, Ахметов и тут все купил
Ответить
0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.11.2021 в 00:05
Все станет на свои места, как группа стартовала, так и закончит!
Ответить
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
24.11.2021 в 00:00
Динамівці, ріднесенькі, рятуйте.
Ответить
+2
-4
Dimka26 (Чернигов)
24.11.2021 в 00:01
а надо было Динамо сейчас рятовать. какой привет -такой и ответ
Ответить
0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.11.2021 в 00:03
Они устали((((
Ответить
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.11.2021 в 00:10
Надо было Блохина брать тренером, когда я предлагал, он бы договорился. А теперь все, сами Баварию обыгрывайте
Ответить
0
0
avatar
mafan (Рівне)
24.11.2021 в 00:00
Дембеле синонім дебіла. В кінці таку обрізку зробив, що Бенфіка могла й забити. Покидька гнати в шию. Лобановський за таке вигнав Калітвінцева після матчу з Ювентусом (за раунку 0:1, щойно Юрік попросив заміну, Ребров-боєць зрівняв рахунок) - а програли тоді 1:4. Дембеле на газ до путлєра, гадьониш фастфудний.
Ответить
+1
-3
avatar
NORDOS
24.11.2021 в 00:16
та дембеле як на мене кращий гравець матча в складі барси єдиний хто загострював. правда в одному епізоді перестарався але й сам мессі час від часу так робив
Ответить
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.11.2021 в 00:22
Во во, с его забегов хоть какая-то острота была
+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
23.11.2021 в 23:59
От рагули недоделанные эти каталонцы, отцепили Динамо от весны. А Сеферович чудо кривоногое, в конце уже хотел чтоб этих чепушил на их ноукампе грохнули. Динамо нужно было брать очки с этими вафлистами. То что их Бавария размажет тут без вариантов, все равно желаю Динамо в последнем туре хлопнуть Орлов, а если так случится, то этому недогранду желаю Челси или Ливерпуль, ото будет наслаждение!
Ответить
+2
-3
avatar
c99baf (Харьков)
24.11.2021 в 00:06
От радости кипятком ссать будешь?
Ответить
+1
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
24.11.2021 в 00:12
На тебя
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
23.11.2021 в 23:57
Что точно принес с собой Хави - везение. С Эспаньолом в концовке могли пропустить штуки 3, тут Бенфика бездарно профукала контратаку 2в1. Но Барселона могла решить все намного раньше, если бы игроков научили бить по воротам, уже который матч подряд эти пушки по воробьям из убойных позиций. Учитывая окончательный вылет ДК и всегда максимальную заряженность Баварии на Барселону, можно предсказывать, что пойдет Барселона весной за другим трофеем)
Ответить
+4
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
23.11.2021 в 23:56
В то шо Барса победит Баварию естественно не верю, а значит будем выигрывать Лигу Европы.
Ответить
+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
24.11.2021 в 00:00
ну и где твое рвание и метание ее?
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
24.11.2021 в 00:24
Кого, Бенфики или Баварии? Если Бенфики... Ну так Хави так сказал Говорил, шо выйдут смелые все такие, храбро поборются и всё такое. Обманул значит курилка. Физрук, ёпта..
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.11.2021 в 00:28
Не буду говорить про "рисунок игры", "барселонскую школу" и другие заумные фразы для экспертов, но на фоне предыдущих физруков, он хоть руками машет у бровки, хоть что-то старается показывать, что-то значит нарабатывают
0
0
avatar
NORDOS
24.11.2021 в 00:01
барса в ЛЄ ще не влітала з позорним рахунком але все буває вперше
Ответить
+2
0
avatar
mafan (Рівне)
24.11.2021 в 00:02
полегшало???
0
-1
avatar
NORDOS
24.11.2021 в 00:05
так
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.11.2021 в 00:02
Нууу хз, в самой ЛЕ конечно состав проходной, но из ЛЧ вполне могут упасть Вильярреал с Эмери/Аталанта, Севилья, Порту/Атлетико. Кого из них Барселона безоговорочно пройдет?
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
24.11.2021 в 00:06
а там еще в ЛЕ есть Наполи, Лестер, Вест Хэм, Сосьедад. Тоже серьезные соперники
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
24.11.2021 в 00:17
Один, максимум два тура плей-офф в ЛЕ Барса может пройти, не более.
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.11.2021 в 00:23
И я о том же
+1
0
avatar
mafan (Рівне)
24.11.2021 в 00:02
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
23.11.2021 в 23:56
По суті ДК самі винуваті, що з Куманом не взяли очки. Всі брали, а наші як завжди.
Ответить
+2
0
avatar
NORDOS
23.11.2021 в 23:57
винні, що суддєйка барсі підсуджував?
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
23.11.2021 в 23:58
ну подсуживал. а чего они играли вторым номером?
+1
0
avatar
NORDOS
24.11.2021 в 00:02
так правильно грали. але психологія підвела
0
0
Камонплей
24.11.2021 в 00:01
зате ніхто так достойно не програвав куманівській барсі як дк! ніхто! так шо попустись данєцький хєйтєрок
Ответить
+1
-2
avatar
Romerik (YNWA)
24.11.2021 в 00:19
Достойно програти розбитій команді. Ото досягнення. Правильно ти сказав клоун: ніхто так достойно не програв барсі, як ДК. Тому що всі БРАЛИ ОЧКИ З НЕЮ БЛ*ТЬ.
0
-1
Камонплей
24.11.2021 в 00:22
шоправда?! не може буть!! оце ти мене взув )) переграв та знищив просто =)))
0
-1
Djarik87 (Киевская область)
23.11.2021 в 23:56
Дно вонюче
Ответить
+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 23:55
Теперь все шансы на Шахтер! Он завтра выиграет!!!
Ответить
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
23.11.2021 в 23:57
смешно
Ответить
+1
-2
avatar
c99baf (Харьков)
23.11.2021 в 23:59
Смешно было с "Колосом"...
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
24.11.2021 в 00:02
ты даже и такие матчи смотришь?
+1
0
oda1979 (Запорожье)
23.11.2021 в 23:54
Какой Сеферович алень!!! Это что-то..
Ответить
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
23.11.2021 в 23:57
именно поэтому незабивной Яремчук даже сейчас основной
Ответить
+1
0
avatar
NORDOS
23.11.2021 в 23:54
нудна гра, ніякий результат. це не рівень ЛЧ, а скільки було слів сказано чаві. хамло взяло за щоку
Ответить
0
-5
Dimka26 (Чернигов)
23.11.2021 в 23:54
ну почему с Барселоной днищенской все берут очки а Динамо тупо дрожало два матча перед ними
Ответить
+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 23:54
Потому что дно!
Ответить
+5
-1
Mexxxxx (Просяная)
24.11.2021 в 00:01
Привычка, плюс имя какое громкое
Ответить
0
-1
avatar
Loader (Днепр)
23.11.2021 в 23:53
Да, помахала Барселона ручкой весенней Лиге Чемпионов. А денежка бы пригодилась. Бенфика грохнет в последней игре ДК и спокойно пойдет дальше.
Ответить
+3
-1
avatar
NORDOS
23.11.2021 в 23:55
хаві не спас?
Ответить
+1
-2
avatar
Loader (Днепр)
24.11.2021 в 00:00
Он не волшебник. Его ближайшая задача - дотянуть до зимнего перерыва без потерь в лиге. p.s. Да, Витек, не тебе о хамстве говорить: пиши имена и названия клубов с заглавных букв, не глядя на предпочтения. А то слишком у тебя по-детски получается. Хотя бы закоси под взрослого.
+1
-1
avatar
NORDOS
24.11.2021 в 00:07
а судячи по матчу з еспаньолом задача арбітрів дотянуть хаві до зимової перерви
0
0
avatar
Loader (Днепр)
24.11.2021 в 00:11
Не преувеличивай. Тебя почитать, так и ДК должно было шесть очков взять и Эспаньол обидели незаслуженно. Сплошной заговор.
0
0
avatar
NORDOS
24.11.2021 в 00:12
не заговор, а банальна корупція. в сєпарів скрізь так. і каталонські не виключення
0
0
avatar
Loader (Днепр)
24.11.2021 в 00:15
Только не поклоннику Реала об этом говорить. Хотя... Ты же с яслей за Эспаньол.))
0
0
Mexxxxx (Просяная)
23.11.2021 в 23:53
Всё
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 23:54
Па ра па ра пам!
Ответить
+2
-1
avatar
c99baf (Харьков)
24.11.2021 в 00:01
Не всё,а хана дЫнаме.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...