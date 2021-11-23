ЛЧ. Барселона - Бенфика 0:0. Не забил де Йонг, а в пролете Динамо

Надо отдать Хави должное - если в первом круге "Барса" по делу была разгромлена "Бенфикой" (0:3), то сегодня каталонцы были ближе к победе.

Почему не выиграли? А вы форварда у них видели? Его нет. В атаку вышли юнцы Демир, Гави и Нико Гонсалес, у которых еще нет голов на взрослом уровне. Ну а Депай просто не в форме, что доказал по ходу матча десяток раз.

Впрочем, даже такая "Барса" выглядела вполне симпатично. Демир и Гави заставили Влаходимоса понервничать на старте; опасен был и удар Альбы в ближний.

Barcelona have only scored 2 goals in the UCL group stage. pic.twitter.com/fei3W8Hy00 — ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2021

"Бенфика" спала полчаса, но когда проснулась - стало очень опасно. Яремчук, не впечатливший от слова совсем, бил в упор после углового, но попал прямо в тер Штегена. Еще через минуту Отаменди забил красавец-гол от перекладины, но судьи углядели выход мяча за лицевую в ходе атаки.

"Барса" и здесь ответила - Демир исполнил с левой в лучших традициях Месси, но попал в каркас ворот.

Barcelona con 3 centrales. Demir y Jordi Alba van con los carrileros del Benfica. Arriba es asimétrico, Gavi por izquierda y Memphis de 9. Eso le abre el espacio a Demir y/o Nico para profundizar por derecha pic.twitter.com/0J3WbuCGxg — Andres Agulla (@aagulla_espn) November 23, 2021

Живой, душевный футбол, приятный для просмотра - то, чего так не хватало в эпоху безвременья имени Сетьена-Кумана. "Барса" Хави еще ошибается, но уже готова бороться и бегать 90 минут - конечно, это победа.

А вот по счету победить сегодня "Кулес" не удалось - не наиграли. Во втором тайме игру здорово усилил со скамейки Усман Дембеле. Его навес на Френки де Йонга был в порядке, но и Влаходимос сыграл выше всех похвал. Сеферович, впрочем, имел еще более явную возможность в добавленное время, но промахнулся по пустым воротам!

Haris Seferovic????????failed to give Benfica the lead from here in added time against Barcelona. #UCL pic.twitter.com/utQP6vpdzZ — RouteOneFootball (@Route1futbol) November 23, 2021

Итоговые нули означают, что "Динамо" прощается с еврокубками - никаких шансов покинуть последнее место в группе у него, увы, не осталось. Ну а второе место, дающее право сыграть в плей-офф ЛЧ, будет разыграно в последнем, 6-м туре, где "Барса" поедет в Мюнхен, а "Бенфика" примет Киев. После 5 туров "Кулес" опережают "Орлов" лишь на 2 очка.

ЛЧ. Группа E. 5-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Бенфика" - 0:0

"Барселона": тер Штеген - Араухо (Эрик Гарсия, 86), Пике, Ленгле (Дест, 86) - Демир (Дембеле, 66), Бускетс, де Йонг, Альба - Нико Гонсалес, Депай, Гави

"Бенфика": Влаходимос - Алмейда, Отаменди, Вертонген - Жилберто, Вайгль, Жоау Мариу (Таарабт, 59), Гримальдо (Сеферович, 81) - Рафа Силва (Ласаро, 70), Яремчук (Нуньес, 59), Эвертон (Пицци, 70)

Предупреждения: Пике, 49 - Гримальдо, 35, Жоау Мариу, 49, Влаходимос, 90+1, Таарабт, 90+4