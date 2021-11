ЛЧ. Барселона - Бенфика 0:0. Не забил де Йонг, а в пролете Динамо

Надо отдать Хави должное - если в первом круге "Барса" по делу была разгромлена "Бенфикой" (0:3), то сегодня каталонцы были ближе к победе.

Почему не выиграли? А вы форварда у них видели? Его нет. В атаку вышли юнцы Демир, Гави и Нико Гонсалес, у которых еще нет голов на взрослом уровне. Ну а Депай просто не в форме, что доказал по ходу матча десяток раз.

Впрочем, даже такая "Барса" выглядела вполне симпатично. Демир и Гави заставили Влаходимоса понервничать на старте; опасен был и удар Альбы в ближний.

Barcelona have only scored 2 goals in the UCL group stage. pic.twitter.com/fei3W8Hy00

"Бенфика" спала полчаса, но когда проснулась - стало очень опасно. Яремчук, не впечатливший от слова совсем, бил в упор после углового, но попал прямо в тер Штегена. Еще через минуту Отаменди забил красавец-гол от перекладины, но судьи углядели выход мяча за лицевую в ходе атаки.

"Барса" и здесь ответила - Демир исполнил с левой в лучших традициях Месси, но попал в каркас ворот.

Живой, душевный футбол, приятный для просмотра - то, чего так не хватало в эпоху безвременья имени Сетьена-Кумана. "Барса" Хави еще ошибается, но уже готова бороться и бегать 90 минут - конечно, это победа.

А вот по счету победить сегодня "Кулес" не удалось - не наиграли. Во втором тайме игру здорово усилил со скамейки Усман Дембеле. Его навес на Френки де Йонга был в порядке, но и Влаходимос сыграл выше всех похвал. Сеферович, впрочем, имел еще более явную возможность в добавленное время, но промахнулся по пустым воротам!

Haris Seferovic????????failed to give Benfica the lead from here in added time against Barcelona. #UCL pic.twitter.com/utQP6vpdzZ