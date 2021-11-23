Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Севилья – Вольфсбург 2:0. Первая победа подопечных Лопетеги в евросезоне
Андалусийцы полностью заслужили три очка
Офіційний сайт Севільї/Автор невідомий
Лига чемпионов
Группа G, пятый тур
"Рамон Санчес Писхуан" (Севилья)
Главный арбитр: Джюнейт Чакир
"Севилья" впервые побеждает в этом сезоне, да еще и делает это очень уверенно. Хозяева преобладали над гостями во всех компонентах, хотя и “волки” кое-где имели и свои шансы. Правда, подопечные Лопетеги лучше играли именно в завершающих фазах атаки и, наконец, одержали свою первую победу в текущем групповом этапе Лиги чемпионов. Однако тем самым они увеличили интригу заключительного тура соревнования в квартете G.
Хозяева точно вышли сегодня играть на победу. В первые 15 минуты "Вольфсбург" запомнился только фолами - очень много атаковала "Севилья". Первый момент был тоже у подопечных Лопетеги: Кунде после подачи от углового флажка с хорошей позиции пробил у вратаря на девятой минуте встречи.
А уже через четыре минуты хозяева все-таки открыли счет. Ракитич подал с правого фланга, а Хордан головой пробил под опорную ногу голкиперу Первану, проведшему первый официальный матч с мая этого года. Вряд ли гол случился из-за отсутствия игровой практики у резервного австрийского вратаря, ведь удар испанского полузащитника был очень сильным, да еще с близкого расстояния. Этот мяч стал для Хордана первым в Лиге чемпионов, а также пятым за “Севилью” в целом.
Get in, Joan! ☝️????— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) November 23, 2021
???? 1-0 ???? (25') #SFCWOB#UCL pic.twitter.com/Etuc64XEpI
После взятия ворот хозяева снизили количество наступлений. Задача быстрого гола была выполнена, поэтому нужно было спустить игру на тормоза. Однако гости сразу стремились отыграться, и даже однажды имели очень хороший шанс, но в моменте на высоте был Боно, который парировал удар Нмечи после сольного прохода. Могло быть красиво.
Big half coming up!— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) November 23, 2021
???? 1-0 ???? (46') #SFCWOB#UCL pic.twitter.com/V5Rp2nnIpv
Во втором тайме "Севилья" нанесла вдвое больше ударов, чем в первом (10 против пяти), и еще больше владела преимуществом над соперником. Соперником, который так и не смог за вторые 45 минут посягнуть хотя бы на ничью. А вот андалусийцы могли увеличивать преимущество в счете, однако в этих эпизодах уже прекрасно сыграл Перван, который отразил удары сначала Папу Гомеса низом, а затем опять выстрел Кунде, но теперь уже ногой.
???? ???????? ✨— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) November 23, 2021
???? 1-0 ???? (56') #SFCWOB#UCL pic.twitter.com/Kih59Nb0rE
А особенно горячей выдалась концовка дополнительного времени. Сначала Оливер Торрес пытался забросить за шею голкипера гостей с дальней дистанции, классно положив корпус и мощно пробив боковым ударом, но Перван достал до мяча. А вот спустя несколько мгновений австрийский голкипер не смог спасти. На этот раз тоже удар был с близкого расстояния. Можно сказать, и расстрел от Рафы Мира, который замкнул прострел Окампоса после сольного прохода по правому флангу от Лукаса.
Наконец, настоящая игра на победу и заслуженные три очка. Едва ли не впервые за пять туров "Севилья" уверенно ведет игру и мало что позволяет сопернику. Благодаря этому андалусийцы перегоняют “Вольфсбург”, отправляя его на последнее место, а сами сейчас располагаются на третьем. Однако в последнем туре ситуация может перевернуться с ног на голову. Будет горячо!
Группа G
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Лилль
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|2
|Зальцбург
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|3
|Севилья
|5
|1
|3
|1
|5-4
|6
|4
|Вольфсбург
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
"Севилья" - "Вольфсбург" 2:0
Гол: Хордан 13, Мир 90+3
"Севилья": Боно - Монтьель, Кунде, Карлос, Акунья - Хордан (Делейни 82), Режес, Ракитич - Окампос, Эль-Хаддади (Мир 81), Гомес (Оливер Торрес 80)
"Вольфсбург": Перван - Лакруа, Гилавоги, Брукс - Баку (Мбабу 75), Вранкс (Лукебакио 75), Арнольд, Руссион (Отавиу 75) - Нмеча, Герхардт (Филипп 66) - Вегхорст
Предупреждения: Фернандо 37 – Гилавоги 52, Арнольд 82
Популярное сейчас
- 1:2. Гармаш после отличной атаки отыгрывает один мяч у Баварии – Видео
- Матч Динамо - Бавария был приостановлен после прорыва на поле стрикера - ВИДЕО
- Юношеская лига УЕФА. Динамо снова обыгрывает Баварию — Видео
- Динамо - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лига чемпионов
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Как живет и сколько зарабатывает Шевченко в Италии - ВИДЕО