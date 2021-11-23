ЛЧ. Севилья – Вольфсбург 2:0. Первая победа подопечных Лопетеги в евросезоне

Лига чемпионов

Группа G, пятый тур

"Рамон Санчес Писхуан" (Севилья)

Главный арбитр: Джюнейт Чакир

"Севилья" впервые побеждает в этом сезоне, да еще и делает это очень уверенно. Хозяева преобладали над гостями во всех компонентах, хотя и “волки” кое-где имели и свои шансы. Правда, подопечные Лопетеги лучше играли именно в завершающих фазах атаки и, наконец, одержали свою первую победу в текущем групповом этапе Лиги чемпионов. Однако тем самым они увеличили интригу заключительного тура соревнования в квартете G.

Хозяева точно вышли сегодня играть на победу. В первые 15 минуты "Вольфсбург" запомнился только фолами - очень много атаковала "Севилья". Первый момент был тоже у подопечных Лопетеги: Кунде после подачи от углового флажка с хорошей позиции пробил у вратаря на девятой минуте встречи.

А уже через четыре минуты хозяева все-таки открыли счет. Ракитич подал с правого фланга, а Хордан головой пробил под опорную ногу голкиперу Первану, проведшему первый официальный матч с мая этого года. Вряд ли гол случился из-за отсутствия игровой практики у резервного австрийского вратаря, ведь удар испанского полузащитника был очень сильным, да еще с близкого расстояния. Этот мяч стал для Хордана первым в Лиге чемпионов, а также пятым за “Севилью” в целом.

После взятия ворот хозяева снизили количество наступлений. Задача быстрого гола была выполнена, поэтому нужно было спустить игру на тормоза. Однако гости сразу стремились отыграться, и даже однажды имели очень хороший шанс, но в моменте на высоте был Боно, который парировал удар Нмечи после сольного прохода. Могло быть красиво.

Во втором тайме "Севилья" нанесла вдвое больше ударов, чем в первом (10 против пяти), и еще больше владела преимуществом над соперником. Соперником, который так и не смог за вторые 45 минут посягнуть хотя бы на ничью. А вот андалусийцы могли увеличивать преимущество в счете, однако в этих эпизодах уже прекрасно сыграл Перван, который отразил удары сначала Папу Гомеса низом, а затем опять выстрел Кунде, но теперь уже ногой.

А особенно горячей выдалась концовка дополнительного времени. Сначала Оливер Торрес пытался забросить за шею голкипера гостей с дальней дистанции, классно положив корпус и мощно пробив боковым ударом, но Перван достал до мяча. А вот спустя несколько мгновений австрийский голкипер не смог спасти. На этот раз тоже удар был с близкого расстояния. Можно сказать, и расстрел от Рафы Мира, который замкнул прострел Окампоса после сольного прохода по правому флангу от Лукаса.

Наконец, настоящая игра на победу и заслуженные три очка. Едва ли не впервые за пять туров "Севилья" уверенно ведет игру и мало что позволяет сопернику. Благодаря этому андалусийцы перегоняют “Вольфсбург”, отправляя его на последнее место, а сами сейчас располагаются на третьем. Однако в последнем туре ситуация может перевернуться с ног на голову. Будет горячо!

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Группа G

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Лилль 5 2 2 1 4-3 8 2 Зальцбург 5 2 1 2 7-6 7 3 Севилья 5 1 3 1 5-4 6 4 Вольфсбург 5 1 2 2 4-7 5

"Севилья" - "Вольфсбург" 2:0

Гол: Хордан 13, Мир 90+3

"Севилья": Боно - Монтьель, Кунде, Карлос, Акунья - Хордан (Делейни 82), Режес, Ракитич - Окампос, Эль-Хаддади (Мир 81), Гомес (Оливер Торрес 80)

"Вольфсбург": Перван - Лакруа, Гилавоги, Брукс - Баку (Мбабу 75), Вранкс (Лукебакио 75), Арнольд, Руссион (Отавиу 75) - Нмеча, Герхардт (Филипп 66) - Вегхорст

Предупреждения: Фернандо 37 – Гилавоги 52, Арнольд 82