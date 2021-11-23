“Челси” досрочно квалифицировался в плей-офф Лиги Чемпионов, разбив “Ювентус” на своём поле. Чемпионы Европы взяли убедительный реванш за минимальное поражение в Турине, попутно забрав себе первую строчку в таблице за счёт лучшей разницы мячей. Сегодня “синие” были вновь похожи на себя образца поздних стадий ЛЧ минувшей кампании, поэтому никаких шансов у коллектива Аллегри не было.

Обе команды не могли рассчитывать на ряд ключевых футболистов. Но “Челси” парадоксальным образом потери лишь пошли на руку – в отсутствии Лукаку прессинг и контрпрессинг “синих” порой был на абсолютно топовом уровне, из-за чего “Ювентус” провёл всю игру на своей половине поля и первый удар в створ ворот нанёс уже при счёте 3:0.

“Ювентус” приехал на “Стэмфорд Бридж” с откровенным желанием сыграть по нулям, так что хозяевам было очень важно найти свой первый гол. Стартовая активность “Челси” ничего не давала – гости качественно оборонялись. В такой непростой ситуации на выручку “Челси” в очередной раз пришёл стандарт. Чалоба вновь отплатил Тухелю за доверие уже третим голом в 12 матчах сезона. “Ювентус” хватило на то, чтобы огрызнуться один раз – Мората выскочил на Менди и мог забить столь редкий для него гол на Бридже, но Тиаго Силва самоотверженно вынес мяч на последнем рубеже.

После перерыва на поле оставалась лишь одна команда. “Челси” сменил вектор атак с левого фланга (где все выжигал Маккени) на более уязвимый правый край Алекса Сандро, и тут же прилетело ещё два гола. Сначала Джеймс воспользовался пространством за спиной Сандро и влепил в дальний угол Щенсны, а затем образцовую комбинацию голом увенчал ещё один выпускник академии “синих” Хадсон-Одои. Напоследок отметился даже Вернер.

“Челси” набирает серьёзный ход, добывая вторую разгромную победу над серьёзным соперником за неделю. Впереди в календаре бесхозный “Манчестер Юнайтед”, которому похоже тоже придётся несладко на “Стэмфорд Бридж”. Травмы Канте и Чилуэлла немного испортили идеальный лондонский вечер, но в этой команде незаменимых нет. “Ювентус” же на фоне одной из лучших команд Европы сегодня обнажил все свои слабости и был откровенно безликим. У Макса Аллегри ещё полно работы.

Лига Чемпионов. Группа H, 5-й тур

22 ноября. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Ювентус" 4:0

Голы: Чалоба (25), Джеймс (55), Хадсон-Одои (58), Вернер (90+4)

"Челси": Менди – Чалоба, Силва, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо (Сауль, 77), Канте (Лофтус-Чик, 37), Чилуэлл (Аспиликуэта, 71) – Зиеш, Пулишич (Вернер, 72), Хадсон-Одои (Маунт, 76)

"Ювентус": Щенсны – Куадрадо (де Винтер, 80), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро – Маккенни, Бентанкур (Дибала, 59), Локателли (Артур, 67), Рабьо – Кьеза (Кулусевски, 80) – Мората

Предупреждения: Куадрадо (23)