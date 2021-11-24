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Полное уничтожение. Челси - Ювентус 4:0. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
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Челси - Ювентус ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Полное уничтожение. Челси - Ювентус 4:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Челси и Ювентус синхронно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но продолжается их борьба за первое место в группе. Ситуацию, очевидно, будет решать статистика личных встреч, которая после поединка на "Стэмфорд Бридж" лучше у Челси. "Синие" проиграли в Турине 0:1, но у себя дома уничтожили Юве 4:0. Полная капитуляция команды Макса Аллегри.

Смотрите, как это было, в видеообзре поединке Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа H, 5-й тур
22 ноября. Лондон, "Стэмфорд Бридж"
"Челси" – "Ювентус" 4:0
Голы: Чалоба (25), Джеймс (55), Хадсон-Одои (58), Вернер (90+4)

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон)
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