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Полное уничтожение. Челси - Ювентус 4:0. Обзор матча, видео голов
Челси - Ювентус ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Челси и Ювентус синхронно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но продолжается их борьба за первое место в группе. Ситуацию, очевидно, будет решать статистика личных встреч, которая после поединка на "Стэмфорд Бридж" лучше у Челси. "Синие" проиграли в Турине 0:1, но у себя дома уничтожили Юве 4:0. Полная капитуляция команды Макса Аллегри.
Смотрите, как это было, в видеообзре поединке Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов. Группа H, 5-й тур
22 ноября. Лондон, "Стэмфорд Бридж"
"Челси" – "Ювентус" 4:0
Голы: Чалоба (25), Джеймс (55), Хадсон-Одои (58), Вернер (90+4)
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