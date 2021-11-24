Полное уничтожение. Челси - Ювентус 4:0. Обзор матча, видео голов

Челси и Ювентус синхронно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но продолжается их борьба за первое место в группе. Ситуацию, очевидно, будет решать статистика личных встреч, которая после поединка на "Стэмфорд Бридж" лучше у Челси. "Синие" проиграли в Турине 0:1, но у себя дома уничтожили Юве 4:0. Полная капитуляция команды Макса Аллегри.

Смотрите, как это было, в видеообзре поединке Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа H, 5-й тур

22 ноября. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Ювентус" 4:0

Голы: Чалоба (25), Джеймс (55), Хадсон-Одои (58), Вернер (90+4)