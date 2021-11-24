Голевая феерия без вклада Малиновского. Янг Бойз - Аталанта 3:3. Обзор матча и видео голов

Янг Бойз и Аталанта подарили, пожалуй, самый яркий матч игрового дня. На двоих команды забили шесть голов, организовали драму последних минут. Такой результат оставляет интригу на последний тур в этой группе, но сначала стоит "переварить" это событие. Смотреть есть на что. Интересно, что был на поле Руслан Малиновский, но результативными действиями он не отличался.

Смотрите, как это было, в видеосюжете о матче пятого тура группы F Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа F. Пятый тур

Берн. "Ванкдорф"

"Янг Бойз" - "Аталанта" 3:3

Голы: Сибатчу 39, Сьерро 80, Хефти 84 - Сапата 10, Паломино 51, Муриэль 88