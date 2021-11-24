  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Голевая феерия без вклада Малиновского. Янг Бойз - Аталанта 3:3. Обзор матча и видео голов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голевая феерия без вклада Малиновского. Янг Бойз - Аталанта 3:3. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Янг Бойз - Аталанта ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Голевая феерия без вклада Малиновского. Янг Бойз - Аталанта 3:3. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Янг Бойз и Аталанта подарили, пожалуй, самый яркий матч игрового дня. На двоих команды забили шесть голов, организовали драму последних минут. Такой результат оставляет интригу на последний тур в этой группе, но сначала стоит "переварить" это событие. Смотреть есть на что. Интересно, что был на поле Руслан Малиновский, но результативными действиями он не отличался.

Смотрите, как это было, в видеосюжете о матче пятого тура группы F Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа F. Пятый тур
Берн. "Ванкдорф"
"Янг Бойз" - "Аталанта" 3:3
Голы: Сибатчу 39, Сьерро 80, Хефти 84 - Сапата 10, Паломино 51, Муриэль 88

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Янг Бойз (Берн)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...