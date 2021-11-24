Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отцепили Динамо. Видеообзор ничьей между Барселоной и Бенфикой в Лиге чемпионов
Барселона - Бенфика ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голов не забивали, но матч подарили с интригой. До последних секунд был открыт вопрос о победителе, а в итоге определился только проигравший. Им стало "Динамо", для которого ничья между "Бенфикой" и "Барселоной" оказалась роковой.
Смотрите видеообзор поединка на "Камп Ноу".
ЛЧ. Группа E. 5-й тур. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Бенфика" - 0:0
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- И ваши кудри, ваши бачки, засыпал снег. Динамо – Бавария 1:2. Видео голов и обзор матча
- Динамо – Бавария. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Динамо U-19 забило Баварии в самом начале матча - ВИДЕО гола
- Как не остаться без евровесны. Варианты для Динамо, Шахтера и Зари на предпоследний тур групп
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Шевченко в Италии - ВИДЕО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...