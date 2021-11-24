Отцепили Динамо. Видеообзор ничьей между Барселоной и Бенфикой в Лиге чемпионов

Голов не забивали, но матч подарили с интригой. До последних секунд был открыт вопрос о победителе, а в итоге определился только проигравший. Им стало "Динамо", для которого ничья между "Бенфикой" и "Барселоной" оказалась роковой.

Смотрите видеообзор поединка на "Камп Ноу".

ЛЧ. Группа E. 5-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Бенфика" - 0:0