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Отцепили Динамо. Видеообзор ничьей между Барселоной и Бенфикой в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Барселона - Бенфика ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Отцепили Динамо. Видеообзор ничьей между Барселоной и Бенфикой в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Голов не забивали, но матч подарили с интригой. До последних секунд был открыт вопрос о победителе, а в итоге определился только проигравший. Им стало "Динамо", для которого ничья между "Бенфикой" и "Барселоной" оказалась роковой.

Смотрите видеообзор поединка на "Камп Ноу".

ЛЧ. Группа E. 5-й тур. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Бенфика" - 0:0

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Барселона
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