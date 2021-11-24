Долго созревали. Севилья - Вольфсбург 2:0. Обзор матча, видео голов

Для "Севильи" это первая победа в текущей Лиге чемпионов – долго созревала команда Хулена Лопетеги. Но еще не поздно, ведь в случае победы в последнем туре испанцы гарантируют себе желанный плей-офф.

В этой группе все очень запутано, "Вольфсбург" последний, однако и он еще может оказаться на коне. Через две недели увидим горячий финиш. А пока что смотрим видеообзор победы "Севильи".

“Севилья” – “Вольфсбург” 2:0

Голы: Хордан 13, Мир 90+2