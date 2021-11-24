  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Долго созревали. Севилья - Вольфсбург 2:0. Обзор матча, видео голов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Долго созревали. Севилья - Вольфсбург 2:0. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Севилья - Вольфсбург ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Долго созревали. Севилья - Вольфсбург 2:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Для "Севильи" это первая победа в текущей Лиге чемпионов – долго созревала команда Хулена Лопетеги. Но еще не поздно, ведь в случае победы в последнем туре испанцы гарантируют себе желанный плей-офф.

В этой группе все очень запутано, "Вольфсбург" последний, однако и он еще может оказаться на коне. Через две недели увидим горячий финиш. А пока что смотрим видеообзор победы "Севильи".

“Севилья” – “Вольфсбург” 2:0
Голы: Хордан 13, Мир 90+2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Севилья Вольфсбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...