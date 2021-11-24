Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Долго созревали. Севилья - Вольфсбург 2:0. Обзор матча, видео голов
Севилья - Вольфсбург ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Для "Севильи" это первая победа в текущей Лиге чемпионов – долго созревала команда Хулена Лопетеги. Но еще не поздно, ведь в случае победы в последнем туре испанцы гарантируют себе желанный плей-офф.
В этой группе все очень запутано, "Вольфсбург" последний, однако и он еще может оказаться на коне. Через две недели увидим горячий финиш. А пока что смотрим видеообзор победы "Севильи".
“Севилья” – “Вольфсбург” 2:0
Голы: Хордан 13, Мир 90+2
Популярное сейчас
- 1:2. Гармаш после отличной атаки отыгрывает один мяч у Баварии – Видео
- 0:1. Левандовский ударом через себя открывает счет в гостях против Динамо – Видео
- Динамо – Бавария. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Динамо - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.11.2021
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова