Сбросили с олимпа. Лилль – Зальцбург 1:0. Видео гола, обзор матча

"Зальцбург" очень уверенно начал групповой этап Лиги чемпионов, набрал семь очков после трех туров, но затем притормозил. Второе поражение подряд – и вот уже есть вопросы относительно квалификации в раунд плей-офф.

На первое место вышел "Лилль", который, наоборот, начинал не очень уверенно. "Доги" дома добыли чрезвычайно важную ничью благодаря точному удару Давида. Далее у французов матч против "Вольфсбурга", а у "Зальцбурга" – против "Севильи".

"Лилль" - "Зальцбург" 1:0

Гол: Девид 31