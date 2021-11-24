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Сбросили с олимпа. Лилль – Зальцбург 1:0. Видео гола, обзор матча

Лига Чемпионов
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Лилль - Зальцбург ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Сбросили с олимпа. Лилль – Зальцбург 1:0. Видео гола, обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Зальцбург" очень уверенно начал групповой этап Лиги чемпионов, набрал семь очков после трех туров, но затем притормозил. Второе поражение подряд – и вот уже есть вопросы относительно квалификации в раунд плей-офф.

На первое место вышел "Лилль", который, наоборот, начинал не очень уверенно. "Доги" дома добыли чрезвычайно важную ничью благодаря точному удару Давида. Далее у французов матч против "Вольфсбурга", а у "Зальцбурга" – против "Севильи".

"Лилль" - "Зальцбург" 1:0
Гол: Девид 31

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В статье: Зальцбург (Австрия) Лилль
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