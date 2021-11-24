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Манчестер Сити - ПСЖ. Прогноз матча Лиги Чемпионов на 24.11.2021
Состоится ли реванш?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Лига Чемпионов. Группа А, 5-й тур
24 ноября. Манчестер, "Этихад Стэдиум"
"Манчестер Сити" – "Пари Сен-Жермен" 22:00
Трансляция - Megogo
Манчестер Сити
"Манчестер Сити" забил уже 15 голов в четырёх матчах этого группового этапа, но как раз в столице Франции их атака промолчала. Такая результативность позволила команде Хосепа Гвардиолы выиграть три оставшихся игры, уничтожив "РБ Лейпциг" (6:3) и дважды уверенно переиграть "Брюгге" (1:5, 4:1). И пользуясь осечками ПСЖ, занять первую строчку в таблице.
В случае реванша на "Этихад" "горожане" гарантировано выйдут в плей-офф с первого места. Гвардиола остался доволен игрой своей команды в проигранной встрече на "Парк де Пренс", показавший как все сильные, так и слабые стороны коллектива. "Сити" блестяще зажимал "ПСЖ" в их штрафную площадь, но дальше сказывалось отсутствие классического форварда. Ещё сложнее создавать без Кевина Де Брюйне – лидер "горожан" подхватил коронавирус.
Пари Сен-Жермен
"ПСЖ" как и "Сити" лишь недавно вошёл в элиту европейского футбола, и также сделал это за счёт существенных финансовых вливаний. Но на поле эти две команды строят свою игру кардинально противоположными способами. Париж полагается на индивидуальный талант своих суперзвёзд, а не на слаженность командных механизмов. И противостояние команд в Париже (2:0) показало, что такой подход тоже имеет право на существование.
В отдельном матче "Пари Сен-Жермен" может обыграть любого, наказав в одном-двух эпизодах за счёт невероятного уровня исполнителей впереди. Правда, на дистанции такой подход имеет свои недостатки – "ПСЖ" не смог обыграть "Брюгге" (1:1), а с "РБ Лейпцигом" тоже пришлось дважды помучаться (3:2, 2:2).
Статистика и факты
- "Сити" выиграл 10 из 12 последних матчей в ЛЧ
- "Сити" забивал минимум дважды в 10 из 12 последних матчей в ЛЧ
- "Сити" не пропускал в трёх последних домашних играх против "ПСЖ"
- "ПСЖ" забивал минимум дважды в 3 последних играх в ЛЧ
Личные встречи
Этот матч станет седьмым между соперниками. У "Сити" 3 победы и две ничьи. Победа "ПСЖ" в первом круге стала их единственной в противостоянии. В полуфинале прошлого розыгрыша ЛЧ "горожане" дважды победили – 1:2, 2:0.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|4
|3
|0
|1
|15-7
|+8
|9
|2
|"ПСЖ"
|4
|2
|2
|0
|8-5
|+3
|8
|3
|"Брюгге"
|4
|1
|1
|2
|5-11
|-6
|4
|4
|"РБ Лейпциг"
|4
|0
|1
|3
|8-13
|-5
|1
Ориентировочные составы
"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Уокер – Гюндоган, Родри, Бернарду – Фоден, Стерлинг, Марез
"ПСЖ": Доннарумма – Диалло, Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Верратти, Пареддес, Гейе – Неймар, Мбаппе, Месси
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Манчестер Сити - ПСЖ от UA-Футбол
"ПСЖ" откровенно плохо смотрится вдали от дома – команда Почеттино проиграла 3 последних выездных матча в ЛЧ, включая игру на "Этихад" в прошлогоднем полуфинале. "Сити" имеет все шансы на реванш, но вряд ли сумеет сдержать Месси и компанию – "горожане" пропускали в каждой игре группового этапа. Ставка: Победа "Манчестер Сити" и обе забьют.
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