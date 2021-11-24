Манчестер Сити - ПСЖ. Прогноз матча Лиги Чемпионов на 24.11.2021

Лига Чемпионов. Группа А, 5-й тур

24 ноября. Манчестер, "Этихад Стэдиум"

"Манчестер Сити" – "Пари Сен-Жермен" 22:00

Трансляция - Megogo

Манчестер Сити

"Манчестер Сити" забил уже 15 голов в четырёх матчах этого группового этапа, но как раз в столице Франции их атака промолчала. Такая результативность позволила команде Хосепа Гвардиолы выиграть три оставшихся игры, уничтожив "РБ Лейпциг" (6:3) и дважды уверенно переиграть "Брюгге" (1:5, 4:1). И пользуясь осечками ПСЖ, занять первую строчку в таблице.

В случае реванша на "Этихад" "горожане" гарантировано выйдут в плей-офф с первого места. Гвардиола остался доволен игрой своей команды в проигранной встрече на "Парк де Пренс", показавший как все сильные, так и слабые стороны коллектива. "Сити" блестяще зажимал "ПСЖ" в их штрафную площадь, но дальше сказывалось отсутствие классического форварда. Ещё сложнее создавать без Кевина Де Брюйне – лидер "горожан" подхватил коронавирус.

Пари Сен-Жермен

"ПСЖ" как и "Сити" лишь недавно вошёл в элиту европейского футбола, и также сделал это за счёт существенных финансовых вливаний. Но на поле эти две команды строят свою игру кардинально противоположными способами. Париж полагается на индивидуальный талант своих суперзвёзд, а не на слаженность командных механизмов. И противостояние команд в Париже (2:0) показало, что такой подход тоже имеет право на существование.

В отдельном матче "Пари Сен-Жермен" может обыграть любого, наказав в одном-двух эпизодах за счёт невероятного уровня исполнителей впереди. Правда, на дистанции такой подход имеет свои недостатки – "ПСЖ" не смог обыграть "Брюгге" (1:1), а с "РБ Лейпцигом" тоже пришлось дважды помучаться (3:2, 2:2).

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Статистика и факты

"Сити" выиграл 10 из 12 последних матчей в ЛЧ

"Сити" забивал минимум дважды в 10 из 12 последних матчей в ЛЧ

"Сити" не пропускал в трёх последних домашних играх против "ПСЖ"

"ПСЖ" забивал минимум дважды в 3 последних играх в ЛЧ

Личные встречи

Этот матч станет седьмым между соперниками. У "Сити" 3 победы и две ничьи. Победа "ПСЖ" в первом круге стала их единственной в противостоянии. В полуфинале прошлого розыгрыша ЛЧ "горожане" дважды победили – 1:2, 2:0.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 4 3 0 1 15-7 +8 9 2 "ПСЖ" 4 2 2 0 8-5 +3 8 3 "Брюгге" 4 1 1 2 5-11 -6 4 4 "РБ Лейпциг" 4 0 1 3 8-13 -5 1

Ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Уокер – Гюндоган, Родри, Бернарду – Фоден, Стерлинг, Марез

"ПСЖ": Доннарумма – Диалло, Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Верратти, Пареддес, Гейе – Неймар, Мбаппе, Месси

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Манчестер Сити - ПСЖ от UA-Футбол

"ПСЖ" откровенно плохо смотрится вдали от дома – команда Почеттино проиграла 3 последних выездных матча в ЛЧ, включая игру на "Этихад" в прошлогоднем полуфинале. "Сити" имеет все шансы на реванш, но вряд ли сумеет сдержать Месси и компанию – "горожане" пропускали в каждой игре группового этапа. Ставка: Победа "Манчестер Сити" и обе забьют.