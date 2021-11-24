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Ракицкий реализовал пенальти на последних минутах и ​​вывел Зенит в Лигу Европы

Лига Чемпионов
(14 голосов)

Арбитр в поле сразу нарушения не заметил

Ракицкий реализовал пенальти на последних минутах и ​​вывел Зенит в Лигу Европы

фото - ФК Зенит

UA-Футбол
Новина українською

В группе Н Лиги Чемпионов две первые команды, вышедшие в плей-офф, были известны еще после четвертого тура. А вот судьба третьей строчки, которая дает право сыграть в Лиге Европы, должна была определиться в поединке между "Мальме" и "Зенитом".

Представитель страны-агрессора пропустил уже на 28-й минуте от Рикса. Конечно, после этого больше атаковал, но большой фанат диктатора, имя которого мы не будем называть, но оно начинается на Х, Дзюба на 52-й минуте не реализовал пенальти. Под конец игры еще и Чистяков получил вторую желтую.

Но команды из-за поребрика всегда отличаются благосклонностью арбитража. Вот и в этот раз на 88-й минуте Дзюба проиграл борьбу в штрафной, арбитр в поле был рядом и позволил продолжить игру. Но видео ассистент заставил Андриса Трейманиса еще раз просмотреть эпизод и назначить 11-метровый удар.

В этот раз наказание уже исполнял Ярослав Ракицкий, считающий хорошей идеей матчи между командами из Украины и страны, которая напала на его Родину и сейчас угрожает еще большой войной. И бывший лидер "Шахтера" в отличие от Дзюбы не ошибся. Так что матч так и завершился ничьей 1:1, позволяющей "Зениту" в следующем году стартовать в Лиге Европы.

Лига Чемпионов. Группа Н. Пятый тур
"Мальме" – "Зенит" 1:1
Голы: Рикс 28 – Ракицкий 90+2 пен.

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В статье: Ярослав Ракицкий Мальме Зенит (Санкт-Петербург)
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Комментарии (5)
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belarus_1978 (Киев)
24.11.2021 в 08:43
странный пенальти, игрок подседает под игрока, даже не выпрыгивает и получает естественно по голове когда игрок приземляется.Всегда в таких случаях назначается штрафной, нарушает правила игрок который подседает.
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+3
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.11.2021 в 08:00
Пенальті явно висмоктане з пальця. Після матчу весь стадіон скандував: "УЕФА ' - мафія!", і з цим не посперечаєшся. Якщо вже на рівні Ліги чемпіонів судді таке витворяють, то що дивуватись нашим в УПЛ чи в першій лізі.
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+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
24.11.2021 в 08:30
Эпизод с разбором ВАР не включили в обзор...Откуда про пенальти знаешь: чувствуешь или сам матч смотрел?
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+2
-4
aleks68
24.11.2021 в 08:42
любишь паРАШУ и раХитскогоударься головой о стену убогое .....здесь твой "герой" и .....никому не нужен
+4
-2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.11.2021 в 09:06
Матч дивився, бо з усіх матчів в цей час однозначно знав за кого вболівати. Навіть москальський коментатор спочатку не повірив у своє "щастя". Спонсорські бабки Газпрому вирішили питання проходу хоча б однієї команди від раші на євровесну. Дивно, що для цієї ролі вибрали латвійську бригаду арбітрів.
+1
0


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