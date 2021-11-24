Ракицкий реализовал пенальти на последних минутах и ​​вывел Зенит в Лигу Европы

В группе Н Лиги Чемпионов две первые команды, вышедшие в плей-офф, были известны еще после четвертого тура. А вот судьба третьей строчки, которая дает право сыграть в Лиге Европы, должна была определиться в поединке между "Мальме" и "Зенитом".

Представитель страны-агрессора пропустил уже на 28-й минуте от Рикса. Конечно, после этого больше атаковал, но большой фанат диктатора, имя которого мы не будем называть, но оно начинается на Х, Дзюба на 52-й минуте не реализовал пенальти. Под конец игры еще и Чистяков получил вторую желтую.

Но команды из-за поребрика всегда отличаются благосклонностью арбитража. Вот и в этот раз на 88-й минуте Дзюба проиграл борьбу в штрафной, арбитр в поле был рядом и позволил продолжить игру. Но видео ассистент заставил Андриса Трейманиса еще раз просмотреть эпизод и назначить 11-метровый удар.

В этот раз наказание уже исполнял Ярослав Ракицкий, считающий хорошей идеей матчи между командами из Украины и страны, которая напала на его Родину и сейчас угрожает еще большой войной. И бывший лидер "Шахтера" в отличие от Дзюбы не ошибся. Так что матч так и завершился ничьей 1:1, позволяющей "Зениту" в следующем году стартовать в Лиге Европы.

Лига Чемпионов. Группа Н. Пятый тур

"Мальме" – "Зенит" 1:1

Голы: Рикс 28 – Ракицкий 90+2 пен.