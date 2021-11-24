Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидуб: Мы уже смогли доказать, что Шериф - это имя в футболе
Наставник "Шерифа" - о предстоящем матче с "Реалом"
Фото: ФК Шериф
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча против "Реала" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Сделаем все для позитивного результата. Надеюсь, сможем противостоять такому сильному сопернику, как "Реал". Есть некоторые потери, но, думаю, мы готовы. Игра все покажет.
Мы команда из маленького, но очень хорошего и уютного города Тирасполя, однако мы уже смогли доказать, что "Шериф" - это имя в футболе. Мы достойно играем на групповом этапе Лиги чемпионов, соперничаем с грандами, забиваем красивые голы.
Это на всю жизнь останется в моем сердце. Для ребят это огромный шанс помочь себе в карьере и в дальнейшем играть в больших командах Европы", - приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч "Шериф" - "Реал" состоится сегодня, 24 ноября и начнется в 22:00.
Популярное сейчас
- Нагельсманн: С Цыганковым пришлось сложно — он интересный футболист
- Луческу: На Буяльском был пенальти. К грандам всегда особое отношение со стороны судей
- Динамо – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов, 23.11.2021
- ЛЧ. Динамо - Бавария 1:2. С первым снегом таяли и надежды
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО