Вернидуб: Мы уже смогли доказать, что Шериф - это имя в футболе

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча против "Реала" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Сделаем все для позитивного результата. Надеюсь, сможем противостоять такому сильному сопернику, как "Реал". Есть некоторые потери, но, думаю, мы готовы. Игра все покажет.

Мы команда из маленького, но очень хорошего и уютного города Тирасполя, однако мы уже смогли доказать, что "Шериф" - это имя в футболе. Мы достойно играем на групповом этапе Лиги чемпионов, соперничаем с грандами, забиваем красивые голы.