  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Вернидуб: Мы уже смогли доказать, что Шериф - это имя в футболе
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб: Мы уже смогли доказать, что Шериф - это имя в футболе

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник "Шерифа" - о предстоящем матче с "Реалом"

Вернидуб: Мы уже смогли доказать, что Шериф - это имя в футболе

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча против "Реала" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Сделаем все для позитивного результата. Надеюсь, сможем противостоять такому сильному сопернику, как "Реал". Есть некоторые потери, но, думаю, мы готовы. Игра все покажет.

Мы команда из маленького, но очень хорошего и уютного города Тирасполя, однако мы уже смогли доказать, что "Шериф" - это имя в футболе. Мы достойно играем на групповом этапе Лиги чемпионов, соперничаем с грандами, забиваем красивые голы.

Читайте такжеВернидуб: Варианты с Россией не рассматриваю. Тирасполь — это территория Молдовы

Это на всю жизнь останется в моем сердце. Для ребят это огромный шанс помочь себе в карьере и в дальнейшем играть в больших командах Европы", - приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч "Шериф" - "Реал" состоится сегодня, 24 ноября и начнется в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
24.11.2021 в 08:44
ничего и никому вы не доказали.да две сенсации на старте.а дальше?хорошее начало ещё ничего не значит
Ответить
0
0
Сергій Кравчук (Луцьк)
24.11.2021 в 08:54
як сказати...сенсації, але не випадкові перемоги, а заслужені робочі. Інтеру теж нерви помотали. Я казав кумові, що з Інтером буде найтяжче, бо там такі ж самі роботяги. Так і вийшло. Хоча для італійців ці матчі були не легкими. А сьогодні з Реалом - момент істини. Якщо хоча б нічия, то сезон вдався. Останній матч з Шахтарем - це випробування скоріше для Шахтаря - матч престижу. А казав Юрій Вернидуб, що має мрію. Так вона і здійснилася. І не найгіршим чином. Шериф далеко не виступає хлопчиками для биття.. Хоча, по замовчуванню, команда з Молдови в головах уболівальників такою і уявлялася. Тут якраз і проявляється талант тренера. Це, можна сказатаи, СЕЗОН його всієї кар'єри. І хай з молдовськми клубом, але це український тренер, який також дає позитив нашій країні. Нас вєе знають по таким тренерам - Вернидуб, Ребров, Петраков.....у кожного свої здобутки.
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
24.11.2021 в 08:03
Безусловно, шороху наделали.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...