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Малиновский - лучший игрок в составе Аталанты в матче против Янг Бойз
Матч 5-го тура ЛЧ завершился вничью со счетом 3:3
Фото: facebook.com/atalantabc
Во вторник, 23 ноября в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоялся поединок, в котором "Янг Бойз" принимал на своем поле "Аталанту" (3:3).
Украинский полузащитник бергамцев Руслан Малиновский вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч. Авторитетный портал WhoScored оценил его действия в 7.8 балла - это лучшая оценка среди всех партнеров.
За матч Малиновский трижды бил по воротам, один раз мяч летел в створ (со штрафного), но "Янг Бойз" спас вратарь. Также на счету Руслана три ключевых передачи, 68 раз касался мяча, это лучший показатель в составе "Аталанты", но вот точность пасов составила всего 68%. Малиновский исполнил восемь подач с флангов и четыре из них нашли адресата. Шесть раз на нем фолили. Неплохо Руслан действовал и в обороне - на его счету три отбора и один вынос мяча из собственной штрафной.
Лучшим игроком матча был признан хозяев поля Джордана Сибатче. За свои действия футболист получил 8.3 балла.
Скриншот: WhoScored
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