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Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария

Лига Чемпионов
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Киевляне не смогли задержаться в Лиге Чемпионов

Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 23 ноября, киевское "Динамо" принимало на "Олимпийском" мюнхенскую "Баварию". Проиграв первый тайм со счетом 0:2 после перерыва бело-синие смогли навязать борьбу чемпиону Германии и даже забили свой первый гол в текущей еврокампании. Однако вырвать ничью и сохранить шансы хотя бы на Лигу Европы "Динамо" не удалось. Вашему вниманию ФОТО репортаж Александра Приходько с первого по-настоящему зимнего матча в этом сезоне.

Фотогалерея

Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 1Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 2Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 3Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 4Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 5Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 6Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 7Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 8Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 9Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 10Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 11Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 12Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 13Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 14Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 15Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 16Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 17Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 18Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 19Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 20Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 21Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 22Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 23Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 24Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 25Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 26Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 27Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 28Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 29Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 30Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 31Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 32Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 33Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 34Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 35Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 36Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 37Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 38Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 39Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 40Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 41Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 42Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 43Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария - фото 44
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В статье: Денис Гармаш Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) фото
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