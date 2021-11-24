Яркая игра с печальным результатом. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бавария

Во вторник, 23 ноября, киевское "Динамо" принимало на "Олимпийском" мюнхенскую "Баварию". Проиграв первый тайм со счетом 0:2 после перерыва бело-синие смогли навязать борьбу чемпиону Германии и даже забили свой первый гол в текущей еврокампании. Однако вырвать ничью и сохранить шансы хотя бы на Лигу Европы "Динамо" не удалось. Вашему вниманию ФОТО репортаж Александра Приходько с первого по-настоящему зимнего матча в этом сезоне.

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