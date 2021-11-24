Михалик: За второй тайм Динамо заслуживает высокую оценку

Экс-игрок "Динамо" Тарас Михалик поделился впечатления от противостояния киевлян с "Баварией" (1:2) в столице Украины.

"Реализуй в дебюте динамовец Шкурин голевой момент, то все могло закончиться иначе. Как должен действовать в такой ситуации классный бомбардир, вскоре продемонстрировал нападающий "Баварии" Левандовски, забивший эффектный гол.

Этот пропущенный мяч выбил из колеи киевлян и они смогли дать бой немецкому гранду лишь во втором тайме, за который заслуживают высокую оценку. Сократили отставание в счете до минимума, могли даже в концовке спастись от поражения, но не хватило исполнительского мастерства и фарта", - сказал Михалик.

Напомним, что "Динамо" занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.