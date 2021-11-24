Роналду – о голе в ворота Вильярреала: Приятно забивать здесь. В Испании я всегда чувствовал себя особенным

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, автор победного гола в гостевом поединке 5-го тура Лиги чемпионов с "Вильярреалом" (2:0), поделился своими впечатлениями от игры в Instagram.

"Всегда здорово играть в Испании, потрясающе побеждать в Испании, приятно забивать в Испании. Это страна, где я всегда чувствовал себя особенным ... Поздравляю ребят с великой победой, которая отправляет туда, где мы и должны быть. Мы – "Манчестер Юнайтед", мы никогда не перестанем бороться за этот клуб! Вперед, "дьяволы"!