Суркис: Если не назначать такие пенальти в первом тайме, то я вообще не понимаю, какие нужно

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился впечатлениями от матча с "Баварией" на "Олимпийском", в котором "бело-синие" уступили со счетом 1:2.

- Игорь Михайлович, "Динамо" забило первый гол в группе. Сегодня была самая достойная игра в Лиге чемпионов?

- Нельзя радоваться забитому мячу, когда ты проигрываешь. Но то, что мы забили гол – уже хорошо. Считаю, что команда сегодня заслуживала большего. Особенно исходя из того, как играли во втором тайме. Физических кондиций хватало.

Да и если не назначать такие 11-метровые, какой проверяли с VAR в первом тайме, то я вообще не понимаю, какие нужно назначать. Я ребят поддержал, поблагодарил за самоотдачу. Но нужно еще работать и работать, чтобы с такими командами играть на равных.

- Фамилия Гармаш снова вызывает у вас приятные эмоции?

- Он – молодец, опытный футболист, который знает, что нужно делать на футбольном поле, - сказал Суркис.