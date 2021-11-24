  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Суркис: Если не назначать такие пенальти в первом тайме, то я вообще не понимаю, какие нужно
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис: Если не назначать такие пенальти в первом тайме, то я вообще не понимаю, какие нужно

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Президент "Динамо" раскритиковал судейство и похвалил своих игроков за хорошую игру

Суркис: Если не назначать такие пенальти в первом тайме, то я вообще не понимаю, какие нужно

fcdynamo.com

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился впечатлениями от матча с "Баварией" на "Олимпийском", в котором "бело-синие" уступили со счетом 1:2.

- Игорь Михайлович, "Динамо" забило первый гол в группе. Сегодня была самая достойная игра в Лиге чемпионов?

- Нельзя радоваться забитому мячу, когда ты проигрываешь. Но то, что мы забили гол – уже хорошо. Считаю, что команда сегодня заслуживала большего. Особенно исходя из того, как играли во втором тайме. Физических кондиций хватало.

Да и если не назначать такие 11-метровые, какой проверяли с VAR в первом тайме, то я вообще не понимаю, какие нужно назначать. Я ребят поддержал, поблагодарил за самоотдачу. Но нужно еще работать и работать, чтобы с такими командами играть на равных.

- Фамилия Гармаш снова вызывает у вас приятные эмоции?

- Он – молодец, опытный футболист, который знает, что нужно делать на футбольном поле, - сказал Суркис.

Читайте такжеЛуческу: Динамо выглядело достойно во всех матчах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rivnenskyi (Рівне)
24.11.2021 в 11:15
Як на мене - пенальті там швидше не було. Контакт був, але цього не достатньо для призначення пенальті. На розгляд судді.
Ответить
0
0
mykolazap (Запорожье)
24.11.2021 в 11:02
Опять судья виноват. Он конечно чудил, но не судья не попал вместо Шапаренко в пустые ворота? Что там делал опять Шкурин? Почему не выпустить сразу Гармаша? Почему не играет Вербич? Он хуже Шкурина? Почему Бущан застрял перед Команом, а не сблизился максимально для сокращения угла? Почему такой перепуганный Кендзера? Почему не возвращался Де Пена, второй гол его игрок спокойно принимал мяч и бил по воротам, а он спокойно шел назад пешком? При чем тут судья. Неверные решения Луческу, неправильный настрой от Луческу, ну и квалификация футболистов Динамо, ее слабость видна даже с Черноморцем, а уж с такими командами как Бавария... Ищите деньги на игроков, господин президент, чтобы не быть мальчиками для битья. С таким составом они и в следующем году ими будут.
Ответить
0
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
24.11.2021 в 10:52
это не Украина здесь надо играть
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...