Яремчук получил одну из самых низких оценок за матч с Барселоной

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" сыграла вничью с "Бенфикой" (0:0).

Участие в поединке принял украинский форвард португальской команды Роман Яремчук. 25-летний футболист вышел в стартовом составе и провел на поле 59 минут встречи. За это время Роман дважды пробил по воротам, отдал 6 передач, четыре из которых были неточными, совершил 2 отбора, 1 раз выиграл верховую борьбу и допустил 2 потери.

За свою игру украинец получил оценку 6.4 от авторитетного портала WhoScored. Это вторая худшая оценка среди игроков "Бенфики", которые вышли в старте.

Отметим, что лучшим игроком матча стал защитник "орлов" Николас Отаменди. Он получил 7.8 балла.

Скриншот: WhoScored