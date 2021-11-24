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Яремчук получил одну из самых низких оценок за матч с Барселоной

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Украинец провел на поле 59 минут

Яремчук получил одну из самых низких оценок за матч с Барселоной

Фото: slbenfica.pt

Новина українською

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" сыграла вничью с "Бенфикой" (0:0).

Участие в поединке принял украинский форвард португальской команды Роман Яремчук. 25-летний футболист вышел в стартовом составе и провел на поле 59 минут встречи. За это время Роман дважды пробил по воротам, отдал 6 передач, четыре из которых были неточными, совершил 2 отбора, 1 раз выиграл верховую борьбу и допустил 2 потери.

За свою игру украинец получил оценку 6.4 от авторитетного портала WhoScored. Это вторая худшая оценка среди игроков "Бенфики", которые вышли в старте.

Отметим, что лучшим игроком матча стал защитник "орлов" Николас Отаменди. Он получил 7.8 балла.

Яремчук получил одну из самых низких оценок за матч с Барселоной - изображение 1
Скриншот: WhoScored
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Барселона
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (1)
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Мрійник (Куп'янськ)
24.11.2021 в 11:13
Який ... написав "форвард БЕЛЬГІЙСЬКОЇ команди"?
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