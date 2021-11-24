У спикеров Динамо риторика неудачников. Матч против Баварии достойный, но не показательный

При почти сплошных поражениях искренний комплимент от соперника – это тоже хлеб. Нагельсманн после визита его "Баварии" в Киев заявил, что следует признать достаточное количество моментов и шансов "Динамо" у ворот Нойера. О том, что это была не банальная дипломатия от воспитанного европейца, свидетельствует поведение Нагельсманна во время матча после забитого Денисом Гармашом мяча. Он действительно нервничал.

Такое болельщикам "Динамо", очевидно, приятно читать, а вот риторика местных спикеров не может не резать слух. Мирча Луческу вообще опустился до каких-то бесед на форуме: "Эти команды проигрывали "Баварии" с более крупным счетом, чем мы сегодня". Типичная риторика неудачника, когда оценивается не успех, а определяется степень провала.

Забавно слушать и Игоря Суркиса, в который раз заведшего мантру об опыте, о достоинстве и о следующей Лиге чемпионов ("Если попадем в следующем сезоне в Лигу чемпионов, то уже не будем там выглядеть мальчиками для битья" (с)). Почти это самое он говорил и в прошлом году. Приблизительно такое же заявлял и Мирча Луческу. А по факту получилось как в той старой поговорке – воз и ныне там.

По логике спикеров "Динамо" прошлогодние поражения от "Ювентуса" и "Барселоны" должны были помочь киевлянам опытом. Но в результатах мы видим четкий шаг назад по сравнению с прошлой Лигой чемпионов. Тогда было третье итоговое место, сейчас четвертое. Достойная игра? С "Барселоной" на "Камп Ноу" в прошлом году тоже был достойный футбол, а в текущей Лиге чемпионов Цыганков и компания проиграли немощным каталонцам еще до стартового свистка в обоих поединках. Ничья с "Бенфикой" тоже была не с позиции силы. Разгром в Мюнхене – закономерность. Вчерашнее поражение действительно достойное, но, исходя из результата, оцениваться оно должно по принципу "меньшее зло".

Понятно, что "мальчиками для битья" "Динамо" со своим нынешним уровнем в Лиге чемпионов не может быть только при одном условии – если повезет с жеребьевкой. Если вместо "Баварии" и "Барселоны" будут условные "Лилль" и "Спортинг". Хотя и здесь не факт. Еще посмотрим, как "Динамо" сыграет в Лиссабоне. Все карты в руки: нет давления за результат, нечего терять, можно хлопнуть дверью.

"Динамо" - "Бавария". Основная статистика / скриншот - InStat

Анализируя же матч с "Баварией", нужно абстрагироваться от общего контекста выступления в группе. Это был действительно хороший матч, с которого можно взять на будущее немало полезного. Когда еще увидишь преимущество украинской команды над "Баварией" с Левандовским в составе по количеству голевых моментов? А у "Динамо" преимущество было – 8:5. По ударам не проиграли (9:9), по попаданиям в створ превзошли (5:4). Однако нельзя добиться успеха в Лиге чемпионов с 13-ю процентами реализации. Это приговор вне зависимости от общего контекста игры. Следует учитывать, что "Бавария" была далека от идеала – только сорок процентов реализации своих шансов. Но против "Динамо" хватило и того.

Понравилась работа киевлян с мячом. Это был матч, в котором соперник более шестидесяти процентов игрового времени владел снарядом. При этом "Динамо" выдало 717 ТТД, что только на 228 меньше, чем у "Баварии". Но снова возвращаемся к классу и мастерству игроков. У "Баварии" 82 процента удачных ТТД, у "Динамо" – 79.

Не сказать, что благодаря этому преимуществу мюнхенцы уж точно заслуживали преимущества в счете. Показатель xG также свидетельствует о ничьей (0,83 против 0,97). Однако нужно обратить внимание на показатель "xG per goal" ("xG за забитые мячи") – он в пользу "Динамо". То есть ситуация, из которой забивал Денис Гармаш, оценивается как более удобная для взятия ворот, чем ситуации, из которых забивали мюнхенцы.

Ну и в самом деле, кто бы в эпизоде ​​с участием Левандовского поставил на гол? А он взял да и влепил ударом в падении через себя. Это верхушка айсберга, но подножие его также будет свидетельствовать о всестороннем превосходстве гостей в классе. "Динамо" почти не проиграло "Баварии" по показателю выполненных ключевых передач (15:16), превзошло ее по показателю удачных ключевых передач (5:2). Провело больше быстрых атак (10:9), больше атак со стандартов (10:6), выполнило больше навесов, почти не проиграло "Баварии" по количеству выигранных единоборств (73:74). Не было такого, что команда просто выстрелила себе в ногу, как это случается с "Шахтером" в Лиге чемпионов: больше отборов, подборов, выносов и блокировок мяча, меньше потерь, чем у немцев. Но итоговый счёт не в пользу "Динамо".

Тепловая карта "Динамо" (слева) и "Баварии" (справа) / скриншот - whoscored

Наверное, нужно выдвигать претензии центральным полузащитникам, допустившим "холодную зону" в районе центрального круга и, как видно из тепловой карты, не способным отвечать на интенсивность соперника на этом участке поля. Сидорчук провел только одиннадцать единоборств, тогда как Николай Шапаренко – 26. Футболисты словно поменялись ролями. Шапаренко обычно берет на себя функции не разрушителя, а глубинного диспетчера, продвигая мяч к чужим воротам. Вчера он выдал только одну ключевую передачу на обострение, тогда как Сидорчук – сразу три.

Передачи в исполнении игроков "Динамо" в штрафную площадь "Баварии" / скриншот - InStat

Вообще, не было проблем с доставкой мяча в штрафную "Баварии". Приблизительно равнозначно работали на креатив оба фланга, а насыщенный и непробиваемый центральный плацдарм "динамовцы" иногда умудрялись преодолевать даже длинными передачами на обострение. Проблема в том, что не было должной игры вторым темпом. "Бавария" отрезала форвардов/атакующих полузащитников "Динамо" от остальной команды, заставляя их самостоятельно решать эпизоды. Иногда не хватало скорости (как в моменте в конце матча, когда Цыганков убегал-убегал, но так и не убежал от Горетцки), иногда – решимости (как в случае с Шапаренко, когда тот пасовал на Гармаша, а не бил по воротам, перед которыми уже лежал Нойер).

Карта ошибок, которые могли привести / привели к голам. Вверху – ошибки "Динамо"; внизу – ошибки "Баварии" / скриншот - InStat

Нойер, кстати, минимум дважды грубо ошибся. Общая же статистика вообще свидетельствует о том, что "Бавария" допустила семь ошибок, после которых ей можно было забивать гол, а "Динамо" только три. Возможно, повлияли необычные погодные условия, возможно – отсутствие надлежащей мотивации, возможно – отсутствие возможностей для усиления игры со скамейки (а, возможно, все вместе). Но факт остается фактом – для "Баварии" это был далеко не самый лучший день. Для "Динамо" же, напротив, очень неплохой.

Однако граница "плохого" "Баварии" находится выше "хорошего" "Динамо". Об этом свидетельствует результат матча. Поэтому и приходится после игры говорить о неназначенном пенальти, о результатах других команд с "Баварией", об опыте, будущем и еще тысяче других вещей. Ведь это, в отличие от турнирной таблицы, можно подавать по своему усмотрению.