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Хави – об игре Барселоны в ЛЧ: На матч с Баварией в последнем туре смотрю оптимистично

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Хави – об игре Барселоны в ЛЧ: На матч с Баварией в последнем туре смотрю оптимистично

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал результат поединка 5-го тура группового раунда ЛЧ с лиссабонской "Бенфикой" (0:0).

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"Мы выглядели очень мощно, нам не хватило только гола. Мы сохраняем позитивный настрой, у нас впереди еще один матч, все зависит только от нас. Нужно прибавлять с точки зрения голов".

"Мы должны побеждать. Речь не только об игре с "Баварией" в последнем туре, на которую я и так смотрю оптимистично, но и обо всех остальных матчах. Выходить на поединки нужно так же, как и сегодня, с той же ментальностью. Несмотря на ничью, я считаю, что мы играли очень хорошо. Жаль, что мы упустили свои возможности. Я считаю, что мы на правильном пути. Никаких проблем с физикой у команды нет".

Если "Барселона" выиграет в Мюнхене у "Баварии", то она финиширует второй. Но если каталонцы не победят, а "Бенфика" на своем поле обыграет киевское "Динамо", то в 1/8 финала выйдут "Бавария" и лиссабонцы.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Хави Эрнандес Лига чемпионов Барселона
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Источник:
Marca

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