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Защитник Шахтера: В матче с Интером нам нужно только победа
Марлон рассказал о максимальном настрое на матч ЛЧ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Шахтера" Марлон рассказал о максимальном настрое на матч Лиги чемпионов с "Интером".
– Марлон, впереди решающий матч с "Интером", в котором "Шахтеру" нужна только победа. С каким настроем отправились на эту игру и за счет чего в Милане можно добиться нужного результата?
– Мы уверены, знаем, что нужно делать, отдаем себе отчет в том, что нам нужна только победа. Важно продемонстрировать на футбольном поле все то, что тренер говорил и требовал от нас, что мы в эти дни отрабатывали на тренировках. Главная и единственная цель – победить. Надеемся, что привезем в Киев положительный результат и сможем пройти дальше, для нас это очень важно.
– Как готовились к "Интеру", на чем делали акцент?
– Тренировки всегда закладывают фундамент в зависимости от предстоящего соперника. Мистер хорошо знает миланский "Интер", который играет в три центральных защитника. Мы уже подготовили тактическую схему и действия на матч, постараемся воплотить задуманное на поле.
– Из-за тренировки команда даже немного опоздала на самолет перед вылетом в Милан. Это свидетельствует о том, что мотивация сейчас сильнее обычного?
– У нас всегда достаточно продолжительные тренировки, а наш наставник очень требователен. Но так и нужно, чтобы игроки поняли идеи и могли реализовать их. Благодаря усердной работе мы уже хорошо чувствуем и понимаем друг друга и демонстрируем это в игре.
– Ты неоднократно играл против "Интера" в составе "Сассуоло" и, наверное, давал советы своим одноклубникам по "Шахтеру"?
– Конечно, ведь мы постоянно общаемся. Ранее я играл несколько раз против "Интера" в чемпионате Италии поэтому можно сказать, хорошо знаю эту команду. Конечно же, если понадобятся мои советы и подсказки, с радостью поделюсь ими. В любом случае важно слушать и тренера, и своих партнеров, чтобы было наилучшее взаимопонимание, - заявил Марлон.
Напомним, матч "Интер" - "Шахтер" состоится сегодня, 24 ноября и начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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