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Шериф - Реал | Онлайн трансляция матча ЛЧ | Аудио

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Команда Юрия Вернидуба сражается за плей-офф еврокубков

Шериф - Реал | Онлайн трансляция матча ЛЧ | Аудио

UA-Футбол
Новина українською

Шериф Реал онлайн трансляция матча Лиги чемпионов будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в среду, 24 ноября, в 21:55 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет посмотреть поединок.

Эта игра состоится уже по окончании поединка между "Интером" и "Шахтёром" - матчем, который должен дать некоторые ответы по поводу борьбы команд за плей-офф еврокубков. У команды Юрия Вернидуба ещё остаются шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ: для этого нужно в среду обыгрывать "Реал", а затем брать максимум во встрече с "Шахтёром". Получится ли это? Верится с трудом. Но ведь удалось уже в текущем евросезоне один раз обыграть мадридского гранда.

Комментатор: Тарас Вархоляк
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид)
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