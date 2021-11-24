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Шериф - Реал | Онлайн трансляция матча ЛЧ | Аудио
Команда Юрия Вернидуба сражается за плей-офф еврокубков
Шериф Реал онлайн трансляция матча Лиги чемпионов будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в среду, 24 ноября, в 21:55 по киевскому времени.
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет посмотреть поединок.
Эта игра состоится уже по окончании поединка между "Интером" и "Шахтёром" - матчем, который должен дать некоторые ответы по поводу борьбы команд за плей-офф еврокубков. У команды Юрия Вернидуба ещё остаются шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ: для этого нужно в среду обыгрывать "Реал", а затем брать максимум во встрече с "Шахтёром". Получится ли это? Верится с трудом. Но ведь удалось уже в текущем евросезоне один раз обыграть мадридского гранда.
Комментатор: Тарас Вархоляк
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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