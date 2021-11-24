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Герой футбольного дня. Виктор Цыганков

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Нужно больше таких матчей, как с Баварией

Герой футбольного дня. Виктор Цыганков

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Ну, нет результата. Хоть под дождем, хоть на снегу. Хоть в Киеве, хоть в Барселоне. Хоть против "Бенфики", хоть против "Баварии". А когда нет глобального успеха, приходится довольствоваться чем-то локальным.

Похвала и комплименты отдельным футболистам – тоже хлеб. Тренеры команд-соперниц, побеждающих украинских полпредов, часто отсыпают добрые слова просто ради дипломатии. Однако история с Нагельсманном – это о другом. Он действительно нервничал после гола Гармаша, а после матча действительно выглядел искренним. И комплименты Цыганкову не были притянуты за уши.

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К нему часто были претензии по итогам предыдущих матчей (даже в УПЛ). Когда говорили, что Виктор недостаточно активен и смел как для лидера "Динамо". Однако в последнее время он выглядит хорошо и матч против "Баварии" может быть определенной квинтэссенцией. Кроме голевой передачи на Гармаша, он принял участие еще в четырех голевых моментах, три из них создал в одиночку, нанес по воротам соперника три удара, заработал на себе один фол.

Отдал 35 пасов с самым высоким среди игроков основы процентом точности (вместе с Шапаренко – 91). Имеет две ключевые передачи и семнадцать единоборств, что является третьим лучшим показателем в команде. Правда, процент выигранных единоборств очень низок – только восемнадцать. Но от Цыганкова больше требований было творить, а не разрушать.

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Герой футбольного дня. Виктор Цыганков - изображение 2

Интересно, если бы мяч после подката Горетцки и ошибки Нойера попал не в штангу, а в ворота "Баварии", как бы оценивали вклад Цыганкова? Ведь именно он был активным двигателем той атаки и именно из-под его ног игрок немецкой команды в подкате выбивал мяч… А вот эпизод на последних минутах, когда он убегал, но в итоге так и не убежал от Горетцки, точно не идет Виктору в актив. На таком уровне и с багажом таких ожиданий подобные моменты нужно реализовывать.

Но поэтому мы и говорим о Цыганкове как о герое "Динамо", а не "Баварии", "Барселоны" или хотя бы каких-нибудь "Бетиса" или "Байера". У него есть талант, желание и возможности, но нет еще класса и зрелости. Надо расти. Другой вопрос, можно ли это делать в условиях, когда матчи уровня Лиги чемпионов ты проводишь пять - шесть раз в год. А остальное время – это просто прогулки вроде той, что была с "Черноморцем".

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (4)
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sauron (Киев)
24.11.2021 в 12:46
> А остальное время – это просто прогулки вроде той, что была с "Черноморцем". Передергивание, ведь у ДК нет даже в УПЛ таких легких игр, как была недавно с чморцем.У кротов каждый год цирк с детсадом из Мариуполя, но это им не мешает играть успешно в ЛЧ (до последнего времени). К тому же у Цыганкова есть еще матчи сборной, где он также встречается с сильными соперниками (и тренируется с сильными партнерами).
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sauron (Киев)
24.11.2021 в 12:44
Цыганков немного выделялся, но не сильнее чем Миколенко или Шапаренко, как по мне.Неплохая игра, но от Цыгана я жду бОльшего всегда...
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мы за динамо (киев)
24.11.2021 в 12:42
ніяк не розділяю позитивних оцінок гри циганкова. попадання в стійку на табло не відображається. ліричні теревеньки нагельсмана мене ніяк необходять. тим більше після запоротого виходу на ворота в вирішальні секунди матчу. спочатку прагматизм із результатом. це приорітет. потім компліменти з реверансами і то коли є за що і недовго. але зараз це не про циганкова точно.
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vinn (Khmelnitsky)
24.11.2021 в 13:16
говорив з Віктором прикинь, в нього така ж думка як у мене- пох що ти там розділяєш чи нє)
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