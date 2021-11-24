Герой футбольного дня. Виктор Цыганков

Ну, нет результата. Хоть под дождем, хоть на снегу. Хоть в Киеве, хоть в Барселоне. Хоть против "Бенфики", хоть против "Баварии". А когда нет глобального успеха, приходится довольствоваться чем-то локальным.

Похвала и комплименты отдельным футболистам – тоже хлеб. Тренеры команд-соперниц, побеждающих украинских полпредов, часто отсыпают добрые слова просто ради дипломатии. Однако история с Нагельсманном – это о другом. Он действительно нервничал после гола Гармаша, а после матча действительно выглядел искренним. И комплименты Цыганкову не были притянуты за уши.

К нему часто были претензии по итогам предыдущих матчей (даже в УПЛ). Когда говорили, что Виктор недостаточно активен и смел как для лидера "Динамо". Однако в последнее время он выглядит хорошо и матч против "Баварии" может быть определенной квинтэссенцией. Кроме голевой передачи на Гармаша, он принял участие еще в четырех голевых моментах, три из них создал в одиночку, нанес по воротам соперника три удара, заработал на себе один фол.

Отдал 35 пасов с самым высоким среди игроков основы процентом точности (вместе с Шапаренко – 91). Имеет две ключевые передачи и семнадцать единоборств, что является третьим лучшим показателем в команде. Правда, процент выигранных единоборств очень низок – только восемнадцать. Но от Цыганкова больше требований было творить, а не разрушать.

Интересно, если бы мяч после подката Горетцки и ошибки Нойера попал не в штангу, а в ворота "Баварии", как бы оценивали вклад Цыганкова? Ведь именно он был активным двигателем той атаки и именно из-под его ног игрок немецкой команды в подкате выбивал мяч… А вот эпизод на последних минутах, когда он убегал, но в итоге так и не убежал от Горетцки, точно не идет Виктору в актив. На таком уровне и с багажом таких ожиданий подобные моменты нужно реализовывать.

Но поэтому мы и говорим о Цыганкове как о герое "Динамо", а не "Баварии", "Барселоны" или хотя бы каких-нибудь "Бетиса" или "Байера". У него есть талант, желание и возможности, но нет еще класса и зрелости. Надо расти. Другой вопрос, можно ли это делать в условиях, когда матчи уровня Лиги чемпионов ты проводишь пять - шесть раз в год. А остальное время – это просто прогулки вроде той, что была с "Черноморцем".