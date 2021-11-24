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Снег - не помеха. Известно, сколько болельщиков посетило матч Динамо - Бавария
Поединок прошел под первым снегом в столице Украины
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимало мюнхенскую "Баварию" (1:2).
Поединок проходил под первым в Киеве снегом на НСК "Олимпийский". На трибунах стадиона присутствовало 28 732 болельщика. Арена вмещает 70 050 человек.
Напомним, что матч можно было посетить только с отрицательным ПЦР-тестом, экспресс-тестом, зелеными ковид-сертификатами или справкой о выздоровлении от коронавируса.
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