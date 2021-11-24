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Снег - не помеха. Известно, сколько болельщиков посетило матч Динамо - Бавария

Лига Чемпионов
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Поединок прошел под первым снегом в столице Украины

Снег - не помеха. Известно, сколько болельщиков посетило матч Динамо - Бавария

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимало мюнхенскую "Баварию" (1:2).

Поединок проходил под первым в Киеве снегом на НСК "Олимпийский". На трибунах стадиона присутствовало 28 732 болельщика. Арена вмещает 70 050 человек.

Напомним, что матч можно было посетить только с отрицательным ПЦР-тестом, экспресс-тестом, зелеными ковид-сертификатами или справкой о выздоровлении от коронавируса.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Источник:
Динамомания

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