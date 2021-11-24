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Интер - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Интер" - "Шахтер": Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 24.11.2021 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Интер - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Лиги Чемпионов

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" набрал всего один бал в нынешнем сезоне ЛЧ, но все еще может спастись. Еврокубковая весна будет реальной, если коллектив де Дзерби возьмет максимум в двух турах, обыграв "Интер" и "Шериф". Первое испытание - выездной матч против миланцев, который состоится уже сегодня. Способны ли "горняки" на чудо и сенсацию? Узнаем в 19:45.

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"Интер" 19:45 "Шахтер"

ЛЧ, Группа D. 5-й тур
24 ноября, Милан, стадион "Джузеппе Меацца"

Трансляция этого и других матчей Лиги чемпионов доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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