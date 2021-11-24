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Интер - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Лиги Чемпионов
"Интер" - "Шахтер": Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 24.11.2021 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Александр Приходько
Донецкий "Шахтер" набрал всего один бал в нынешнем сезоне ЛЧ, но все еще может спастись. Еврокубковая весна будет реальной, если коллектив де Дзерби возьмет максимум в двух турах, обыграв "Интер" и "Шериф". Первое испытание - выездной матч против миланцев, который состоится уже сегодня. Способны ли "горняки" на чудо и сенсацию? Узнаем в 19:45.
"Интер" 19:45 "Шахтер"
ЛЧ, Группа D. 5-й тур
24 ноября, Милан, стадион "Джузеппе Меацца"
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