Буяльский: Эрнандес сказал, что фол был, судья - что я принимал мяч не в сторону ворот

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал спорный эпизод матча с "Баварией" (1:2), когда при счете 1:0 в пользу мюнхенцев судья не назначил пенальти за фол против игрока киевлян.

"После первого тайма я подошел к Эрнандесу и спросил, был ли фол. Он сказал, что был. Больше ничего не говорил.

Главный судья сказал, что может фол и был, но я мяч принимал не в сторону ворот. Непонятно.

Когда мы с "Ворсклой" играем, человек принимает в сторону углового, и нам дают одиннадцатиметровый. А в Лиге чемпионов такие не дают", – заявил Буяльский.