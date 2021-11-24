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Буяльский: Эрнандес сказал, что фол был, судья - что я принимал мяч не в сторону ворот

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Кто прав, кто виноват?

Буяльский: Эрнандес сказал, что фол был, судья - что я принимал мяч не в сторону ворот

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал спорный эпизод матча с "Баварией" (1:2), когда при счете 1:0 в пользу мюнхенцев судья не назначил пенальти за фол против игрока киевлян.

"После первого тайма я подошел к Эрнандесу и спросил, был ли фол. Он сказал, что был. Больше ничего не говорил.

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Главный судья сказал, что может фол и был, но я мяч принимал не в сторону ворот. Непонятно.

Когда мы с "Ворсклой" играем, человек принимает в сторону углового, и нам дают одиннадцатиметровый. А в Лиге чемпионов такие не дают", – заявил Буяльский.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Виталий Буяльский Динамо (Киев) Лукас Эрнандес
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.11.2021 в 14:45
Лузер
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