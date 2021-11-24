Кендзера: Левандовский сказал, что в Киеве мы играли намного лучше, чем в Мюнхене

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера поделился впечатлениями от матча с "Баварией" на НСК "Олимпийский" (1:2).

- Томаш, сегодня "Динамо" провело достойный матч с одним из лучших клубов мира. Какой была установка Мирчи Луческу?

- Думаю, что мы это показали во втором тайме, потому что в первом немного не хватило концентрации в каких-то моментах, вследствие чего пропустили два гола. С другой стороны, у нас тоже был момент в первом тайме - когда мяч проскочил под ногой Нойера и попал в штангу. Также, по моему мнению, в ворота "Баварии" не поставили чистый пенальти, когда Эрнандес наступил на ногу Буяльскому.

Мы старались выполнять ту установку, которую нам дал Мистер перед игрой. У нас очень опытный тренер, который не раз противостоял таким командам. Думаю, второй тайм вышел лучше, чем первый. И поле после перерыва было лучшего качества, благодаря чему мы начали играть в короткий пас, выходя из-под прессинга "Баварии".

Мы старались создавать моменты у чужих ворот, но, к сожалению, не хватило реализации.

- Снежная погода была больше на руку нашей команде или "Баварии"?

- Конечно, "Бавария" - это команда мирового класса, для меня - одна из лучших в мире на данный момент. Первый тайм был для нас тяжёлым , соперник лучше играл в первом тайме. Но мы во втором тайме показали, что можем с играть против таких команд.

- Ты хорошо знаком с партнером по сборной Робертом Левандовски. Говорил ли с тобой Мирча Луческу перед игрой о том, как противостоять Роберту?

- Нет. Мистер сам разбирается в таких вещах очень хорошо. Думаю, каждый знает, как играет Левандовски. Это игрок, который очень хорошо цепляется за мяч, физически сильный, крепкий, быстрый. Он показал свое мастерство сегодня, когда забил первый гол.

- Он достоин получить Золотой мяч по итогам этого года?

- Да. Думаю, Роберт должен был получить Золотой мяч ещё в прошлом году, когда не проводилось награждение. В этом году он побил рекорд Мюллера, сейчас тоже забивает почти в каждой игре. Я думаю, что он достоин этой награды.

Читайте также Матч с Баварией стал юбилейным для Бущана в составе Динамо

- Вы общались с Робертом во время или после матча?

- Он сказал, что сегодня мы играли намного лучше, чем в Мюнхене. Конечно, у "Баварии" были проблемы с футболистами, которые заболели коронавирусом. Это чувствовалось по заменам - на поле выходили совсем не такие игроки, как в Мюнхене. В целом, наша команда сегодня сыграла достойно. Жаль только, что не получилось взять очки.

- Тренерский штаб не ставил в пример команду "Динамо" U-19, дважды обыгравшую "Баварию"?

Конечно, наши юноши - молодцы, добыли хороший результат. Они проделали хорошую работу. Хочу отметить и тренера, который построил эту команду. Но, конечно, уровень взрослой Лиги чемпионов совсем другой. Юношеские команды не делают такие трансферы, как взрослая "Бавария". Но ребята молодцы, что так выступают., - подытожил Кендзера.