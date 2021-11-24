Соломон: Знаем, что матч с Интером - последний шанс Шахтера

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон поделился ожиданиями от матча с "Интером" в Лиге чемпионов.

"После игры в Киеве мы были довольны нашим выступлением. Да, 0:0, но прояви мы большую решительность, могли бы и победить. Думаю, мы хорошо сыграли. Очевидно, что мы хотим победить на "Сан-Сиро", все отдадим для этого. Мы знаем, что будет тяжело, потому что "Интер" – одна из лучших команд в мире. Но мы покажем наш максимум и попытаемся забить, мы знаем, что это наш последний шанс. В чемпионате мы думаем только о том, чтобы побеждать в каждом матче и одолеть "Динамо". Когда мы выступаем в Лиге чемпионов, хотим показать наш футбол и достичь цели – попасть в следующий раунд.

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Сейчас мы в тяжелом положении, но мы знаем, что матч с "Интером" будет определяющим. Нам нужна только победа, если мы хотим добиться чего-то большего в Лиге чемпионов. Будет тяжело, но мы попытаемся остаться с возможностью прохода дальше в ЛЧ. В прошлом сезоне мы дважды играли с "Интером", и это было невероятно сложно. Это правда, что клуб изменился летом, но это до сих пор сильная команда. Пришедшие игроки – мирового уровня, как и тренер. Возможно, в этом году мы играем более открыто. Киевский матч завершился счетом 0:0, но легко могло быть 1:1 или 2:2", – сказал Соломон.

Напомним, матч "Интер" - "Шахтер" состоится сегодня, 24 ноября и начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.