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Шериф - Реал: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Лиги Чемпионов
Смотреть онлайн видео трансляцию матча Шериф – Реал, Лига Чемпионов, 24 ноября 2021
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию прямая видео трансляция матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов Шериф – Реал. Команда Юрия Вернидуба шокировала королевский клуб на Сантьяго Бернабеу и наверняка стремится повторить свой подвиг, что гарантирует ей продолжение выступлений на международной арене весной. Впрочем, Реал такие обиды не забывает и готов здесь и сейчас оформить выход в 1/8 финала. Чья в итоге возьмет? Начало матча в 22:00
Лига Чемпионов. Группа D. 5-й тур
24 ноября. Тирасполь. Стадион Шериф
"Шериф" 22:00 "Реал"
За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции | Шериф – Реал онлайн
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