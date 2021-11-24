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Шериф - Реал: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Смотреть онлайн видео трансляцию матча Шериф – Реал, Лига Чемпионов, 24 ноября 2021

Шериф - Реал: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов Шериф – Реал. Команда Юрия Вернидуба шокировала королевский клуб на Сантьяго Бернабеу и наверняка стремится повторить свой подвиг, что гарантирует ей продолжение выступлений на международной арене весной. Впрочем, Реал такие обиды не забывает и готов здесь и сейчас оформить выход в 1/8 финала. Чья в итоге возьмет? Начало матча в 22:00

Лига Чемпионов. Группа D. 5-й тур
24 ноября. Тирасполь. Стадион Шериф

"Шериф" 22:00 "Реал"

За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции | Шериф – Реал онлайн

Трансляция этого и других матчей Лиги чемпионов доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид)
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