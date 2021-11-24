Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен: смотреть онлайн, видео трансляция матча Лиги Чемпионов

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен. В парижском матче Месси забил свой дебютный гол за новый клуб и это позволило ему одержать победу со счетом 2:0. Но проблемы в игре ПСЖ никуда не делись, а на поле Манчестер Сити замаскировать их будет еще сложнее. Что нового приготовит Гвардиола для Почеттино? Начало игры в 22:00

Лига Чемпионов. Группа А. 5-й тур

24 ноября. Манчестер. Этихад

Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен

За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции | Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен онлайн

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