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Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен: смотреть онлайн, видео трансляция матча Лиги Чемпионов
Смотреть онлайн видео трансляцию матча Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен, Лига Чемпионов, 24 ноября 2021
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию прямая видео трансляция матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен. В парижском матче Месси забил свой дебютный гол за новый клуб и это позволило ему одержать победу со счетом 2:0. Но проблемы в игре ПСЖ никуда не делись, а на поле Манчестер Сити замаскировать их будет еще сложнее. Что нового приготовит Гвардиола для Почеттино? Начало игры в 22:00
Лига Чемпионов. Группа А. 5-й тур
24 ноября. Манчестер. Этихад
Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен
За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции | Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен онлайн
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