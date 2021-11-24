  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен: смотреть онлайн, видео трансляция матча Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен: смотреть онлайн, видео трансляция матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смотреть онлайн видео трансляцию матча Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен, Лига Чемпионов, 24 ноября 2021

Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен: смотреть онлайн, видео трансляция матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен. В парижском матче Месси забил свой дебютный гол за новый клуб и это позволило ему одержать победу со счетом 2:0. Но проблемы в игре ПСЖ никуда не делись, а на поле Манчестер Сити замаскировать их будет еще сложнее. Что нового приготовит Гвардиола для Почеттино? Начало игры в 22:00

Лига Чемпионов. Группа А. 5-й тур
24 ноября. Манчестер. Этихад

Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен

За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции | Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен онлайн

Трансляция этого и других матчей Лиги чемпионов доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...