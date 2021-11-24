Сабо: Шахтеру с Интером будет также тяжело, как и Динамо с Баварией

Известный украинский тренер Йожеф Сабо оценил шансы "Шахтера" в матче Лиги чемпионов с "Интером".

"Шахтеру" в матче с "Интером" будет также тяжело, как и "Динамо" с "Баварией". Хотя скажу, что у "Шахтера" есть неплохие футболисты. Но "горнякам" предстоит играть на выезде, в Милане. Но посмотрим", - сказал Сабо.