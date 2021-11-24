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Сабо: Шахтеру с Интером будет также тяжело, как и Динамо с Баварией

Лига Чемпионов
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Мнение эксперта

Сабо: Шахтеру с Интером будет также тяжело, как и Динамо с Баварией

ТК Футбол 1/2/3

Новина українською

Известный украинский тренер Йожеф Сабо оценил шансы "Шахтера" в матче Лиги чемпионов с "Интером".

"Шахтеру" в матче с "Интером" будет также тяжело, как и "Динамо" с "Баварией". Хотя скажу, что у "Шахтера" есть неплохие футболисты. Но "горнякам" предстоит играть на выезде, в Милане. Но посмотрим", - сказал Сабо.

Напомним, что матч "Интер" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Йожеф Сабо Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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