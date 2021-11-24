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Соломон: Интер – одна из лучших команд в мире, но мы покажем наш максимум

Лига Чемпионов
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Хороший настрой горняков против Интера

Соломон: Интер – одна из лучших команд в мире, но мы покажем наш максимум

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Атакующий хавбек "Шахтера" Манор Соломон поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против "Интера".

"После игры в Киеве мы были довольны нашим выступлением. Да, там было 0:0, но мы могли победить. Считаю, мы очень хорошо сыграли. Очевидно, что мы хотим победить на "Сан-Сиро", все отдадим для этого. Мы знаем, что будет тяжело, потому что "Интер" – одна из лучших команд в мире. Но мы покажем наш максимум и попытаемся забить, мы знаем, что это наш последний шанс.

Сейчас мы в тяжелом положении, но мы знаем, что матч с "Интером" будет решающим. Нам нужна только победа, если мы хотим добиться чего-то большего в Лиге чемпионов. Будет тяжело, но мы попытаемся остаться с возможностью прохода дальше в ЛЧ.

В прошлом сезоне мы дважды играли с "Интером", и это было невероятно сложно. Это правда, что клуб изменился летом, но это все еще сильная команда. Пришедшие игроки – мирового уровня, как и тренер. Возможно, в этом году мы играем более открыто. Киевский матч завершился счетом 0:0, но легком могло быть 1:1 или 2:2", - сказал Соломон.

Напомним, что матч "Интер" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Манор Соломон
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Источник:
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