Юношеская лига УЕФА. Шахтер минимально проиграл Интеру и потерял шансы на плей-офф

Донецкий Шахтер U-19 в рамках Юношеской лиги УЕФА В Милане сыграл свой матч против Интера.

Начали горняки не лучшим образом – уже на 4-й минуте горняки не разобрались в центре поля, Интер быстро перевел дело в атаку, и после паса в штрафную Пескетола технично дал под штангу.

После такого старта игра несколько успокоилась – Интер старался максимально убивать темп и скорость атак соперника, ну а горняки на довольно тяжелом поле ничего интересного придумать не могли.

После перерыва игра несколько активизировалась. Гости понимали, что терять им нечего и старались все-таки обострить в атаке. Получалось не всегда, но пару интересных шансов в атаке горняки нашли, но не реализовали.

В итоге, Интер все-таки довел дело до минимальной победы.

Ну и Шахтер потерял даже математические шансы на выход из группы и останется на 3-м месте.

В последнем туре горняки на своем поле примут аутсайдера группы – Шериф.

Интер - Шахтер 1:0

Гол: Пескетола (4)

Предупреждения: Карбони, Фарина

Интер U-19: Ровида, Дзанотти, Хоти, Кортиновис (Фонтранароза, 85), Карбони, Фаббиан (Моретти, 85), Сангалли, Нунциатини, Пескетола (Казадеи, 74), Абьюзо (Овусу, 74), Юргенс (Куратоло, 67)

Шахтер U-19: Пузанков, Булеза, Фарина, Козик, Капинус, Гулько, Векленко (Пушкарев, 58), Сигеев (Плющ, 59), Глущенко, Бако (Погорилый, 84), Гончарук