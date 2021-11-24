Зубов: Шахтер неоднократно доказывал, что умеет находить выход из трудного положения

Экс-игрок "Шахтера" Геннадий Зубов оценил шансы дончан в поединке 5-го тура Лиги чемпионов с "Интером".

"В "Шахтере" немало молодых футболистов, однако важно, что им хватает опыта выступлений, как в Лиге чемпионов, так и в составе национальной сборной Украины. Это должно стать весомым подспорьем в сражении с "Интером". Тем более что "горняки" уже неоднократно доказывали, что умеют находить выход, оказавшись в сложном турнирном положении.

На мой взгляд, также важно, что тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, ранее тренировавший в Италии, хорошо знает сильные и слабые стороны "Интера".

Поэтому можно не сомневаться, что при подготовке была учтена каждая мелочь. Сегодня больше победа нужна "Шахтеру". Я настроен оптимистично и верю, что наши ребята не подведут", - сказал Зубов.