Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зубов: Шахтер неоднократно доказывал, что умеет находить выход из трудного положения
Горнякам есть что доказывать
фото - Олександр Приходько
Экс-игрок "Шахтера" Геннадий Зубов оценил шансы дончан в поединке 5-го тура
"В "Шахтере" немало молодых футболистов, однако важно, что им хватает опыта выступлений, как в Лиге чемпионов, так и в составе национальной сборной Украины. Это должно стать весомым подспорьем в сражении с "Интером". Тем более что "горняки" уже неоднократно доказывали, что умеют находить выход, оказавшись в сложном турнирном положении.
На мой взгляд, также важно, что тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, ранее тренировавший в Италии, хорошо знает сильные и слабые стороны "Интера".
Поэтому можно не сомневаться, что при подготовке была учтена каждая мелочь. Сегодня больше победа нужна "Шахтеру". Я настроен оптимистично и верю, что наши ребята не подведут", - сказал Зубов.
Напомним, что матч "Интер" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Популярное сейчас
- Карим Бензема получил тюремный срок. За что судили звезду Реала?
- Ракицкий реализовал пенальти на последних минутах и вывел Зенит в Лигу Европы
- Динамо без евровесны, Яремчук не забил Барсе, Шевчук в Вересе. Главные новости за 23 ноября
- Динамо – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов, 23.11.2021
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО