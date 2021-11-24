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Зубов: Шахтер неоднократно доказывал, что умеет находить выход из трудного положения

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Горнякам есть что доказывать

Зубов: Шахтер неоднократно доказывал, что умеет находить выход из трудного положения

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Геннадий Зубов оценил шансы дончан в поединке 5-го тура Лиги чемпионов с "Интером".

"В "Шахтере" немало молодых футболистов, однако важно, что им хватает опыта выступлений, как в Лиге чемпионов, так и в составе национальной сборной Украины. Это должно стать весомым подспорьем в сражении с "Интером". Тем более что "горняки" уже неоднократно доказывали, что умеют находить выход, оказавшись в сложном турнирном положении.

На мой взгляд, также важно, что тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, ранее тренировавший в Италии, хорошо знает сильные и слабые стороны "Интера".

Поэтому можно не сомневаться, что при подготовке была учтена каждая мелочь. Сегодня больше победа нужна "Шахтеру". Я настроен оптимистично и верю, что наши ребята не подведут", - сказал Зубов.

Напомним, что матч "Интер" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Геннадий Зубов Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (2)
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emart57 (Киев)
24.11.2021 в 17:40
И неоднократно туда залезал)
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+6
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2021 в 17:40
Не вихід, Зубов, а задній прохід.
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+5
-1


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