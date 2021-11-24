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Витао, Марлон и Педриньо выйдут в старте Шахтера на Интер

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Стартовые составы команд

Витао, Марлон и Педриньо выйдут в старте Шахтера на Интер

twitter.com/Inter

Новина українською

Сегодня Шахтер в матче 5-го тура Лиги чемпионов в Милане сыграет с Интером.

Уже известны стартовые составы команд.

Интер: Ханданович, Шкриньяр, Раноккиа, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко

Запасные: Кордац, Раду, Д'Амброзио, Димарко, Дюмфрис, Коларов, Корреа, Гальярдини, Сенси, Фалеро, Видаль

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон, Степаненко, Тете, Педриньо, Соломон, Фернандо.

Запасные: Шевченко, Пятов, Конопля, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Маркос, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Коноплянка, Сикан.

Напомним, что матч "Интер" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (2)
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Morphyk7 (Черновцы)
24.11.2021 в 18:31
Витао? Круто. Можно не смотреть
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kukarekin (Одесса)
24.11.2021 в 18:42
Согласен, самый слабый в защите
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