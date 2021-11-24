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Витао, Марлон и Педриньо выйдут в старте Шахтера на Интер
Стартовые составы команд
twitter.com/Inter
Сегодня Шахтер в матче 5-го тура
Уже известны стартовые составы команд.
Интер: Ханданович, Шкриньяр, Раноккиа, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко
Запасные: Кордац, Раду, Д'Амброзио, Димарко, Дюмфрис, Коларов, Корреа, Гальярдини, Сенси, Фалеро, Видаль
Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон, Степаненко, Тете, Педриньо, Соломон, Фернандо.
Запасные: Шевченко, Пятов, Конопля, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Маркос, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Коноплянка, Сикан.
Напомним, что матч "Интер" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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